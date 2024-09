A Fazenda 16: Sensitiva faz previsão: ‘Primeira vez’

Sensitiva choca ao revelar previsão que fez para uma participante do reality show A Fazenda 16, da Record

O reality show A Fazenda 16, da Record, começou há poucos dias e já foi alvo de uma previsão daqui fora. Em entrevista para Lucas Selfie, a vidente Lene Sensitiva contou o que viu acontecendo com uma participante do programa.

Ela contou que uma mulher vai ficar grávida dentro do programa. "Primeira vez em um reality show no Brasil terá uma participante gravidinha. Não me peçam nome”, disse ela.

Então, ela foi questionada se a gravidez vai acontecer lá dentro do confinamento, e ela confirmou. "Lá dentro. Ah, mas eles dão o [preservativo]… Não importa. Fura, rasga, alguma coisa acontece, mas a participante ela vai ficar [grávida], vai começar a passar mal, vai ser examinada e constatando-se a gravidez”, afirmou.

Vale lembrar que A Fazenda 16 conta com 24 participantes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Central Reality (@centralrealitybr)

Participantes vencem votação do Paiol em A Fazenda 16

O elenco de 'A Fazenda 16', da Record TV, está oficialmente completo! Após votação do público, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou o resultado dos peões vencedores que disputavam uma vaga no reality show diretamente do Paiol.

Entre os 8 candidatos da dinâmica, os escolhidos foram Gizelly Bicalho, que recebeu 20,14% dos votos, Albert Bressan, 12,99%, Caue Fantin, 12,16%, e Vivi Fernandez, 15,28%. Com isso, eles se juntam ao grupo principal da competição em busca de conquistar o prêmio final de R$ 2 milhões.

O quarteto, inclusive, já enfrentou uma prova contra outros participantes do jogo. Assim que foram anunciados, Gizelly, Albert, Caue e Vivi participaram de uma dinâmica juntamente para tentarem se livrar da Baia da semana; confira mais detalhes!