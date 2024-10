Yasmin Brunet passa perrengue em viagem e aceita carona de desconhecido

Yasmin Brunet tirou uns dias de folga para curtir a natureza em Caraíva, na Bahia, mas passou um perrengue ao chegar no local

Yasmin Brunet tirou uns dias de folga para poder descansar e curtir a natureza em Caraíva, na Bahia, acompanhada por uma amiga.

Porém, a viagem já começou com perrengues. Ao chegar no local, a famosa estava repleta de malas e se recusou a usar o transporte local, que é feito com animais.

"Chegando com mil malas e sem querer ajuda dos burrinhos porque dá muita pena deles. Minha mochila estava pesando uns 20 quilos, fora as malas na areia fofa", escreveu ela em seu Instagram Stories.

Sendo assim, o jeito foi aceitar carona. "Conseguimos uma carona com um querido graças à cara de pau da Ste", disse ela, se referindo à amiga. As duas conseguiram chegar no hotel sem maiores problemas.

Polêmica

Após rumores sobre um possível desentendimento nos bastidores do Rock in Rio, Bruna Marquezine esclareceu o motivo de ter deixado de seguir Yasmin Brunet. Em suas redes sociais, a atriz afirmou que a decisão foi motivada pela falta de convívio entre as duas e até voltou a seguir a modelo novamente após a polêmica envolvendo o unfollow.

Para quem não acompanhou, Bruna Marquezine e Yasmin Brunet estiveram no mesmo evento, mas não apareceram juntas em nenhum momento. Além disso, as duas, que se conhecem há anos, já não se seguem mais nas redes sociais, o que levou os seguidores a especularem sobre um possível climão entre elas.

Segundo o perfil Condomínio da Fifi, Marquezine teria ficado com ciúmes de Yasmin, que teria tido um affair com João Guilherme, atual namorado da artista, no passado. Diante desses rumores, a atriz decidiu se pronunciar e desmentiu as especulações nos comentários: “Eu sempre tive carinho por Yasmin, que sempre me tratou bem” iniciou.

Apesar de negar o climão, Marquezine confirmou que o unfollow partiu dela: “Não existe convívio na vida real. Não há interação, proximidade. Não há necessidade de problematizar isso. É natural da vida. Mas já até me arrependi, já que tudo vira um problema nas redes sociais”, a atriz desabafou sobre os rumores envolvendo sua vida pessoal.

Por fim, Bruna contou que voltou atrás em sua decisão e está seguindo Yasmin: “Nem gostaria que ela achasse que não gosto dela ou que algo aconteceu. Não aconteceu nada. Eu não levo follows e unfollows tão a sério assim. Eu deixo de seguir pessoas o tempo todo, por diversos motivos, e quase nunca é por alguma desavença”, disparou.