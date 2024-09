Bruna Marquezine explica o motivo por trás de polêmica com Yasmin Brunet: ‘Convívio’

Após especulações de climão nos bastidores de evento, Bruna Marquezine revela por que tomou decisão e deixou de seguir Yasmin Brunet

Após rumores sobre um possível desentendimento nos bastidores do Rock in Rio, Bruna Marquezine esclareceu o motivo de ter deixado de seguir Yasmin Brunet. Em suas redes sociais, a atriz afirmou que a decisão foi motivada pela falta de convívio entre as duas e até voltou a seguir a modelo novamente após a polêmica envolvendo o unfollow.

Para quem não acompanhou, Bruna Marquezine e Yasmin Brunet estiveram no mesmo evento no último fim de semana, mas não apareceram juntas em nenhum momento. Além disso, as duas, que se conhecem há anos, já não se seguem mais nas redes sociais, o que levou os seguidores a especularem sobre um possível climão entre elas.

Segundo o perfil Condomínio da Fifi, Marquezine teria ficado com ciúmes de Yasmin, que teria tido um affair com João Guilherme, atual namorado da artista, no passado. Diante desses rumores, a atriz decidiu se pronunciar e desmentiu as especulações nos comentários: “Eu sempre tive carinho por Yasmin, que sempre me tratou bem” iniciou.

Apesar de negar o climão, Marquezine confirmou que o unfollow partiu dela: “Não existe convívio na vida real. Não há interação, proximidade. Não há necessidade de problematizar isso. É natural da vida. Mas já até me arrependi, já que tudo vira um problema nas redes sociais”, a atriz desabafou sobre os rumores envolvendo sua vida pessoal.

Por fim, Bruna contou que voltou atrás em sua decisão e está seguindo Yasmin: “Nem gostaria que ela achasse que não gosto dela ou que algo aconteceu. Não aconteceu nada. Eu não levo follows e unfollows tão a sério assim. Eu deixo de seguir pessoas o tempo todo, por diversos motivos, e quase nunca é por alguma desavença”, disparou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Condomínio da Fifi. 🏢 (@condominiodafifi)

Até agora, Yasmin não comentou a polêmica. Embora nunca tenham sido grandes amigas, Brunet e Marquezine já trabalharam juntas em campanhas publicitárias e posaram lado a lado em eventos. Durante o Big Brother Brasil 24, Yasmin chegou a elogiar Bruna publicamente, mas parece que a amizade entre as duas esfriou com o tempo.

Bruna Marquezine e João Guilherme curtem show aos beijos:

Há meses juntos, Bruna Marquezine e João Guilherme fizeram mais uma aparição em público juntinhos. Vivendo um relacionamento longe dos holofotes, o casal não mostra muito de sua intimidade, mas nesta sexta-feira, 13, não esconderam sua paixão. Curtindo um show do Rock in Rio, os atores foram fotografados trocando beijos e carinhos.