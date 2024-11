Xororó mostra foto com a esposa durante as férias em destino turístico

Gente como a gente! Xororó leva a esposa, Noely Lima, para um destino turístico e ela faz pergunta divertida

O cantor Xororó está de férias com a esposa, Noely Lima, e compartilhou alguns momentos com os fãs em posts nas redes sociais. Nesta terça-feira, 19, eles foram conhecer a queda de água do Niágara Falls, na América do Norte, e se divertiram bastante.

No post, os dois apareceram com capas vermelhas enquanto admiravam a paisagem. Em um vídeo, Noely divertiu os internautas ao perguntar: “Onde que molha menos?”. E Xororó respondeu em clima de diversão: “Dentro da água. Vamos pular?”.

Vale lembrar que Xororó e Noely estando casados há 43 anos, sendo que estão juntos há 46 anos. Os dois são pais dos cantores Junior e Sandy, e têm três netos, Theo, Otto e Lara.

Xororó foi homenageado no show de Junior

O cantor Xororó e a esposa, Noely Lima, ficaram surpresos e emocionados com uma homenagem do filho, Junior. No último final de semana, o artista lançou a sua turnê Solo em Campinas, no interior de São Paulo, e dedicou um trecho do show para o pai. Em um vídeo nas redes sociais, ele compartilhou a emoção dos pais ao ficarem sabendo da homenagem.

Nas imagens, Xororó e Noely foram surpreendidos durante o ensaio geral do herdeiro. Eles estavam no local do show quando Junior chamou a atenção deles ao cantar a música Sinônimos, que é clássico sertanejo. Ele dedicou a canção ao pai, que é seu grande incentivador na carreira e na vida.

