Vera Fischer chama atenção ao mostrar passeio na Disney com a filha

A atriz Vera Fischer compartilhou algumas fotos curtindo um período de férias nos Estados Unidos ao lado de sua filha, Rafaela

Vera Fischer decidiu aproveitar um período de lazer com a filha, Rafaela Fischer, fruto de seu relacionamento com o ator e diretor Perry Salles.

Após curtir um passeio com a herdeira por Nova York, as duas foram se divertir na Disney. Em seu perfil no Instagram, a atriz postou fotos em que aparece sorridente ao lado de Rafaela durante o momento de lazer. Além disso, Fischer também posou bebendo cerveja.

Na legenda da publicação, a famosa falou sobre as férias. "Amores, a mamy também toma cerveja, viu?!", avisou ela. "E faz compras na Disney com Fafa. Uma excelente noite pra vocês", completou o texto.

Para o passeio com a filha, Vera caprichou na produção e surgiu usando uma camisa com estampa de flores, calça jeans e tênis. "Tá linda", disse uma seguidora. "Amei a blusa querida!! Você está cada dia mais linda!!", afirmou outra. "Lindas mãe e filha", falou ma fã.

Além de Rafaela, Vera também é mãe de Gabriel Camargo, seu filho com o ator Felipe Camargo. Recentemente, a atriz dividiu cliques raros ao lado dos dois herdeiros e também na nora, Leticia Catalá, esposa de seu filho.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Fischer 🎥🎭 (@verafischeroficial)

Vera Fischer rompe o silêncio sobre 'briga' com Kéfera em festa da Globo

O nome de Vera Fischer ficou entre os assuntos mais comentados da web após João Vicente de Castro revelar um possível desentendimento entre a veterana e Kéfera Buchmann. Após a youtuber se pronunciar a respeito da declaração e negar qualquer conflito, foi a vez da atriz romper o silêncio sobre o assunto.

Por meio de uma página no Instagram, Vera também garantiu que não existe briga entre elas. "Kéfera e eu sempre nos demos bem", escreveu a eterna Helena de 'Laços de Família' (2000). O comentário da artista ainda foi compartilhado pela youtuber em seus stories, reforçando a declaração. "Ah lá. Não falei? A verdade sempre aparece", declarou Kéfera Buchmann. Saiba mais!

Leia também: Vera Fischer se exibe na piscina e chama a atenção com os pés; veja