Vera Fischer surpreende ao mostrar passeios de viagem de férias com a filha

A atriz Vera Fischer surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar novos cliques ao lado da filha, a ex-atriz Rafaela Fischer. Neste domingo, 20, ela usou o feed no Instagram para mostrar que as duas estão aproveitando as férias em Nova York.

O passeio pela cidade movimentada rendeu registros de mãe e filha em sintonia. Nos registros compartilhados, as duas aparecem conhecendo locais famosos, incluindo a Times Square, onde posaram para fotos.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Deliciem-se com a companhia uma da outra. Não tem coisa melhor nesse mundo. Mãe e filha em NY", disse uma. "A melhor companhia de uma viagem deliciosa! Mom and baby! Cheiro de paz e amor para as duas!", comentou outra. "Amor, posso imaginar o tamanho da sua felicidade estando ao lado da sua filhota em New York. Mil beijos para as duas", opinou uma terceira.

Veja as publicações:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vera Fischer 🎥🎭 (@verafischeroficial)

Vera Fischer mostra fotos raras dos dois filhos juntos

Recentemente, a atriz dividiu com o público uma sequência de fotos divertidas ao lado de uma pequena parte de sua família. Ela usou as redes sociais para compartilhar registros raros dos filhos, Gabriel Camargo e Rafaela Fischer, juntos em sua casa.

Esbanjando muita alegria e simpatia, Vera e os herdeiros posaram sorridentes para a câmera ao registrarem o momento especial. A esposa de Gabriel, Leticia Catalá, também marcou presença em alguns cliques da sogra.

Na legenda, a veterana celebrou o encontro entre eles e destacou o quanto morre de amores pela linda família construída. "Amores. Nossa família é alegre, feliz e bem doida também. Muito amor e saudade que rola. Amem a família com força!!! Sempre, sempre. Um abração dessa nossa família pra todos aeee", escreveu ela. Veja os cliques aqui.