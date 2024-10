Vera Fischer rompe o silêncio sobre 'briga' com Kéfera em festa da Globo

Teve briga? A atriz Vera Fischer se pronunciou pela primeira vez após rumores de desentendimento com Kéfera no passado

O nome de Vera Fischer ficou entre os assuntos mais comentados da web na terça-feira, 16, após João Vicente de Castro revelar um possível desentendimento entre a veterana e Kéfera Buchmann. Após a youtuber se pronunciar a respeito da declaração e negar qualquer conflito, foi a vez da atriz romper o silêncio sobre o assunto.

Por meio de uma página no Instagram, Vera também garantiu que não existe briga entre elas. "Kéfera e eu sempre nos demos bem", escreveu a eterna Helena de ‘Laços de Família’ (2000).

O comentário da artista ainda foi compartilhado pela youtuber em seus stories, reforçando a declaração. "Ah lá. Não falei? A verdade sempre aparece", declarou Kéfera Buchmann na noite de terça-feira, 15.

A possível briga entre Vera Fischer e Kéfera foi contada por João Vicente durante participação do ator no programa 'De Frente com Blogueirinha'. Na ocasião, o famoso relatou que as duas acabaram se desentendendo em uma festa da novela 'Espelho da Vida', exibida na TV Globo em 2018.

"A gente [estava lá] conversando e, uma dada hora, a Kéfera achou que a Vera Fisher tinha bebido demais. E ela, doida e com uma autoestima de quem tem muito seguidor, fez assim: 'Vera, está bom'. A Vera voou nela. Tacou a bolsa. Lógico que não bateu nela, mas foi tipo: 'Você está louca? Tenho 60 anos de Rede Globo'", declarou João na atração do DiaTV.

Vera Fischer nega briga com Kéfera - Reprodução/Instagram

Kéfera esclarece 'briga' com Vera Fischer

O apresentador João Vicente de Castro expôs nesta segunda-feira, 14, durante sua participação no podcast De Frente Com Blogueirinha, que as atrizes Kéfera e Vera Fischer teriam protagonizado uma briga na festa da novela da Globo, Espelho da Vida, em 2018. Após a revelação, a influenciadora digital se pronunciou em sua rede social.

A youtuber então comentou que o episódio não foi da maneira como o ator contou e deu sua versão dos fatos. "Como o hate em mim sempre é muito desproporcional, cá estou eu para explicar melhor a história que o João contou na Blogueirinha, que envolve eu e a Vera Fischer. Não teve nada de treta, eu adoro a Vera, sei que ela me adora também", iniciou.

Kéfera então reprovou o comentário de João sobre ela ter uma autoestima elevada por conta do número de seguidores; confira mais detalhes!