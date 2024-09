Thaila Ayala mostra fotos de local paradisíaco nos Estados Unidos

Thaila Ayala está curtindo uma viagem de casal nos Estados Unidos e a atriz fez questão de mostrar fotos de um local paradisíaco

Atualmente, Thaila Ayala e o marido Renato Góes estão curtindo uma viagem a dois pela California, nos Estados Unidos. O casal decidiu curtir um momento sem os filhos Francisco, de dois anos, e Tereza, de um.

Nesta segunda-feira, 23, a atriz compartilhou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece curtindo um local paradisíaco, que reúne águas doces e salgadas.

"O sonho de encontro! Cachoeira X Mar", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Esse lugar é lindo", comentou uma internauta. "Eu amo esse lugar", escreveu outra. "Lindo demais", se impressionou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Desabafo

A atriz Thaila Ayala apareceu chorando nos stories do Instagram no sábado, 21, e comoveu seus fãs com o desabafo. Ela contou que está com muita saudade dos seus filhos, que não foram viajar com a mãe.

A artista contou que está em uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos, mas está com o coração apertado por ficar longe dos herdeiros. Tanto que ela confessou que chora todos os dias.

"Gente, coisas que a gente não mostra, né, mas eu só chorei nessa viagem. Eu só posto as coisas lindas e maravilhosas porque o Instagram é sobre isso e porque tem coisas lindas e maravilhosas para serem mostradas, mas eu só choro de saudade dos meus filhos. Meu Deus do céu! Que desespero”, disse ela.

E completou: "Todos os dias eu me pergunto: ‘O que eu estou fazendo aqui?’. Muita saudade desde o dia um. No dia três, eu pensei em voltar. Não, vamos seguir, é importante para a gente”.

Thaila Ayala é mãe de Francisco, de dois anos, e Tereza, de um ano, frutos do casamento com o ator Renato Góes. Recentemente, ela e o marido atuaram na novela Família É Tudo, da Globo, que já foi toda gravada e chegará ao fim na próxima semana.