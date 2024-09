Thaila Ayala cai no choro e diz: ‘O que eu estou fazendo aqui?’

Em viagem pelos Estados Unidos, Thaila Ayala revela que chora ao lembrar dos filhos, que não foram viajar com ela

A atriz Thaila Ayala apareceu chorando nos stories do Instagram neste sábado, 21, e comoveu seus fãs com o desabafo. Ela contou que está com muita saudade dos seus filhos, que não foram viajar com a mãe.

A artista contou que está em uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos, mas está com o coração apertado por ficar longe dos herdeiros. Tanto que ela confessou que chora todos os dias.

"Gente, coisas que a gente não mostra, né, mas eu só chorei nessa viagem. Eu só posto as coisas lindas e maravilhosas porque o Instagram é sobre isso e porque tem coisas lindas e maravilhosas para serem mostradas, mas eu só choro de saudade dos meus filhos. Meu Deus do céu! Que desespero”, disse ela.

E completou: "Todos os dias eu me pergunto: ‘O que eu estou fazendo aqui?’. Muita saudade desde o dia um. No dia três, eu pensei em voltar. Não, vamos seguir, é importante pra gente”.

Thaila Ayala é mãe de Francisco, de 2 anos, e Tereza, de 1 ano, frutos do casamento com o ator Renato Góes. Recentemente, ela e o marido atuaram na novela Família É Tudo, da Globo, que já foi toda gravada e chegará ao fim na próxima semana.

Thaila Ayala chora de saudade dos filhos - Foto: Reprodução / Instagram

Thaila Ayala defende maternidade real

Mãe de Francisco (2) e Tereza (1), Thaila Ayala entende a importância de encontrar equilíbrio e leveza na jornada da maternidade. No ar em Família é Tudo, a atriz reforça a necessidade de momentos de autocuidado e respeitar os próprios limites.

"A maternidade real é sim difícil, mas pode ser mais leve quando se tem pequenos momentos diários para si mesma", afirma, em entrevista à CARAS Brasil. Thaila Ayala diz que, quando se tornou mãe, aprendeu a simplificar e dar prioridade para o que realmente importa.

"Planejo meu dia com a intenção de conseguir dedicar tempo de qualidade ao trabalho e aos meus filhos, mas também para mim mesma, pois sabemos o quanto é difícil nos colocarmos como prioridade em meio a rotina e as crianças."Saiba mais!