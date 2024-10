Sthefany Brito encanta ao mostrar viagem em família: 'Lindos'

A atriz Sthefany Brito encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de sua viagem ao lado do marido e dos filhos

Sthefany Britoencantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 19, ao compartilhar alguns cliques de um momento de lazer com sua família.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz mostrou que estava em meio à natureza com o marido, o empresário Igor Raschkovsky, e os dois filhos, Antonio Enrico, de três anos, e o Vicenzo, que completou 1 mês no começo do mês.

Nas imagens, Sthefany aparece amamentando o caçula e agarradinha com o marido durante uma refeição. Além disso, ela mostrou o filho mais velho em um lago com vários peixinhos e também mostrou alguns animais que estavam no local.

Em outro post, a atriz surgiu se divertindo na piscina com Enrico e também mostrou que estava acompanhada dos pais. "Delícia de dia", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração. Os fãs encheram as postagens de elogios. "Que família linda", disse uma seguidora. "Lindos, que Deus os abençoe", falou outra. "Que maravilha", comentou mais uma.

Antes de curtir uns dias em meio à natureza, Sthefany Brito andou de helicóptero com o marido e os filhos. "Não tem nada melhor nessa vida do que ver nossos filhos conhecendo o mundo e vivendo novas experiências. Enrico estava super ansioso e amou! E Vicenzo só vai saber que andou porque eu tirei essas fotos, já que ele dormiu pleníssimo o voo todo", escreveu ela na legenda da publicação.

Confira os posts:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Sthefany Brito celebra primeiro mês do filho com festa temática

No último domingo, 13, Sthefany Brito realizou uma festa temática para celebrar o primeiro mês de Vicenzo, fruto do seu casamento com Igor Raschkovsky, com quem ela também tem Antônio Enrico, de três anos. Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversos registros da comemoração, que teve como tema o super-herói Homem Aranha.

"Comemoramos ontem um mês do nosso pituquinho! Um mês que Enrico oficialmente virou irmão mais velho e por isso todo mês ele é o responsável por escolher o super-herói da festinha do irmão. E o primeiro, surpreendendo um total de 0 pessoas, foi… HOMEM ARANHA! E ele até deu uma passadinha aqui em casa e deu um treinamento intensivo para o seu fã n.1 Enrico. Mas já temos um aprendiz em treinamento também. Duvido você ver a última foto e não se derreter", escreveu a mamãe coruja na legenda. Veja a publicação!