Sthefany Brito celebra primeiro mês do filho com festa temática

Sthefany Brito e Igor Raschkovsky fizeram uma festa temática para celebrar o primeiro mês do filho Vicenzo. Eles também são pais de Antônio Enrico

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. No último domingo, 13, a atriz realizou uma festa temática para celebrar o primeiro mês de Vicenzo, fruto do seu casamento com Igor Raschkovsky, com quem ela também tem Antônio Enrico, de três anos.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversos registros da comemoração, que teve como tema o super-herói Homem Aranha. A decoração foi toda nas cores vermelha e azul, e os dois meninos ainda usaram roupas combinando com o tema.

"Comemoramos ontem um mês do nosso pituquinho! Um mês que Enrico oficialmente virou irmão mais velho e por isso todo mês ele é o responsável por escolher o super herói da festinha do irmão. E o primeiro, surpreendendo um total de 0 pessoas, foi… HOMEM ARANHA! E ele até deu uma passadinha aqui em casa e deu um treinamento intensivo para o seu fã n.1 Enrico. Mas já temos um aprendiz em treinamento também. Duvido você ver a última foto e não se derreter", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Cabelo maluco

A atriz Sthefany Brito teve a sua primeira experiência com o dia do cabelo maluco na escola do seu filho mais velho, Antonio Enrico, de três anos. Ela preparou o menino com um cabelo inspirado no herói Homem-Aranha e adorou o resultado. Tanto que ela surgiu na internet para revelar os seus truques e dar dicas para outras mães.

Sthefany contou que buscou referências na internet e ficou surpresa com o profissionalismo das outras mães. "Eu fiquei caçando alguma coisa que não fosse tão impossível de fazer. Vamos combinar que virou uma competição entre mães, elas não sabem brincar. O negócio está muito profissional”, brincou.

Então, ela revelou os seus truques para fixar um boneco do Homem-Aranha no cabelo do filho e também o recurso que usou para grudar a teia de aranha no cabelo do menino. "Achei umas referências de Homem-Aranha, comprei tinta para pintar o cabelo, teia e umas aranhas. O Homem-Aranha que estava na cabeça já era dele, já tinha. Eu fiz uns testes. Tentei colar o Homem-Aranha em dois tic-tacs com cola quente, mas estava soltando toda hora, não rolou. Aí eu comprei aqueles elásticos de cabelo de menina mesmo, aquele transparente, e usei uns quatro para prender um em cada perna e um em cada braço”, disse ela.

E completou: "Primeiro eu passei a tinta e, como ela fica meio molhada, taquei a teia na cabeça do menino, porque aí gruda. A própria tinta faz grudar a teia e foi isso. A gente colocou um pinguinho de cola quente na mão do Homem-Aranha e coloquei uma teia saindo da mão do Homem-Aranha. A minha mãe foi buscar ele na escola e eu já vi que o Homem Aranha que estava sentado já está caído para o lado, capenga, mas ainda estava na cabeça. Fiz um bom trabalho”.