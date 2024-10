Sthefany Brito curte passeio de helicóptero com os filhos

A atriz Sthefany Brito curtiu um passeio de helicóptero ao lado dos filhos Antonio Enrico, de três anos, e Vicenzo, de um mês

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 17, a atriz curtiu um passeio de helicóptero ao lado do marido Igor Raschkovsky e dos filhos Antonio Enrico, de três anos, e Vicenzo, de um mês.

Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou diversas fotos do momento especial em família. Antonio Enrico parece ter curtido bastante o passeio, enquanto Vicenzo dormiu tranquilamente no colo da mamãe.

"Não tem nada melhor nessa vida do que ver nossos filhos conhecendo o mundo e vivendo novas experiências. Enrico estava super ansioso e amou! E Vicenzo só vai saber que andou porque eu tirei essas fotos, já que ele dormiu pleníssimo o voo todo", escreveu ela na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Comemoração

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Recentemente, a atriz realizou uma festa temática para celebrar o primeiro mês de Vicenzo, fruto do seu casamento com Igor Raschkovsky, com quem ela também tem Antônio Enrico, de três anos.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversos registros da comemoração, que teve como tema o super-herói Homem Aranha. A decoração foi toda nas cores vermelha e azul, e os dois meninos ainda usaram roupas combinando com o tema.

"Comemoramos ontem um mês do nosso pituquinho! Um mês que Enrico oficialmente virou irmão mais velho e por isso todo mês ele é o responsável por escolher o super herói da festinha do irmão. E o primeiro, surpreendendo um total de 0 pessoas, foi… HOMEM ARANHA! E ele até deu uma passadinha aqui em casa e deu um treinamento intensivo para o seu fã n.1 Enrico. Mas já temos um aprendiz em treinamento também. Duvido você ver a última foto e não se derreter", escreveu a mamãe coruja na legenda.