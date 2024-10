Rafaella Justus esbanja elegância em viagem para Miami

Em nova postagem nas redes sociais, Rafaella Justus arrancou elogios dos seguidores ao posar em look chiquérrimo durante viagem em Miami

Nesta quinta-feira, 17, Rafaella Justus arrancou suspiros dos internautas ao atualizar seu perfil oficial no Instagram. Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a influenciadora abriu registros de seus dias em Miami, nos Estados Unidos. Ela está viajando na companhia do pai, da madrasta, Ana Paula Siebert, e da irmã, Vicky Justus, de 4 anos de idade.

"De ontem! Miami, tens o meu coração", escreveu ela na legenda da publicação. Nas imagens compartilhadas, Rafa surgiu em um cenário colorido, usando um look terracota e óculos escuros, investindo no carão.

E nos comentários, não faltaram elogios. "Lindisima", disse um internauta. "Sempre linda e feliz. Continue sempre assim", elogiou outro. "Chiquérrima", escreveu mais um. "Lindaaaa", declarou Ana Paula Siebert.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Pinheiro Justus (@rafapinheirojustus)

Rafaella Justus surpreende ao responder em quem daria uma cadeirada

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, usou as redes sociais no domingo, 13, para interagir com seus seguidores. Em uma das mensagens, uma seguidores expôs a vontade de dar uma cadeirada em uma colega de trabalho e, de forma bem-humorada, a jovem disse que, de vez em quando, sente a mesma vontade.

Nos stories do Instagram, ela apareceu ao lado da cunhada, Francieli Justus. "Eu quero dar uma cadeirada na menina que trabalha comigo. Devo?", quis saber a pessoa. "Eu também quero dar uma cadeirada em todo mundo que fala merd* e eu cruzo na rua", disse ela, que surpreendeu a esposa de Ricardo Justus.

Em seguida, Rafa ressaltou que é importante saber seus limites. "Mas uma coisa é querer e outra é saber seus limites. Joga um verde, sem perder razão", aconselhou. "Você pode dar uma cadeirada psicológica. Inventa um termo. Coloca a pessoa no lugar dela. E ela vai sentir mais do que fisicamente", aconselhou Fran.