No Quênia, Deborah Secco ganha beijo de girafa: 'Dias incríveis'

A atriz Deborah Secco compartilhou com seguidores cliques de um experiência surpreendente que teve ao conhecer a vida selvagem de perto

Deborah Secco viveu uma experiência única durante férias no Quênia. Nesta sexta-feira (26), a artista abriu o álbum de foto da viagem que realizou ao lado da filha, Maria Flor, e encantou os seguidores com os cliques ao lado das girafas, que são cuidadas pelos profissionais do hotel em que a família da atriz se hospedou. Em um dos registros, a artista apareceu beijando um dos animais e divertiu seguidores.

"Vivemos dias incríveis e inesquecíveis neste lugar. O coração está apertado e já cheio de saudade! Com certeza, foi um dos lugares mais lindos que já conhecemos! Uma experiência que vamos levar pra vida toda… Não vemos a hora de voltar", escreveu a atriz na legenda de publicação.

A hospedagem escolhida por Deborah foi a The Giraffe Manor, um hotel localizado em Nairóbi. O local é conhecido pelas girafas que vivem na propriedade, que além de ser habitat delas, também é uma medida de proteção ambiental, já que a subespécie chamada de Rothschild está em extinção.

Nos comentários da publicação, fãs se encantaram pela viagem imersiva da artista: "Meu sonho é ter um contato assim com uma girafa", escreveu uma admiradora de Deborah. "Uma viagem maravilhosa! Senti como se estivesse com vocês", comentou a outra. "E esse beijo da girafa? Haha", disse um seguidor.

Deborah Secco e Maria Flor fazem viagem "mãe e filha"

A "tour" de mãe e filha começou nos Estados Unidos, quando Deborah e Maria desembarcaram em Orlando para conhecer os parques temáticos da cidade. Depois disso a dupla seguiu viagem para a França, onde visitaram Paris.

Já no Quênia, além de conhecerem as girafas, a dupla realizou um safari e passou alguns dias tranquilos em um resort no meio da savana africana: "Mais momentos desse sonho que estou vivendo… Obrigada por cada segundo nesse paraíso", escreveu ela sobre a viagem.