Namorada de Marta abre álbum de fotos com a jogadora em Paris

Namorada da jogadora Marta, a norte-americana Carrie Lawrence seguiu até Paris para apoiar a brasileira durante os Jogos Olímpicos

Namorada da jogadora de futebol Marta Silva, a norte-americana Carrie Lawrence encantou os seguidores na madrugada desta quinta-feira, 1, ao compartilhar nas redes sociais novas fotos de sua viagem a Paris. Ela, que também é jogadora, seguiu com a brasileira até a capital francesa para acompanhá-la de pertinho nas Olimpíadas 2024.

Juntas há cerca de dois anos, as duas se conheceram no Orlando Pride, onde jogam atualmente. O casal, inclusive, já reside em mansão em Orlando, nos Estados Unidos.

Em seu Instagram oficial, Carrie mostrou registros especiais de sua breve passagem em Paris ao lado da família. "Fiz a melhor viagem rápida à França para apoiar @martavsilva10. Te amamos, meu amor! Vai, Brasil", escreveu a atleta na legenda da publicação.

Provando ser uma torcedora assídua, a companheira de Marta e a família escolheram a camisa da Seleção Brasileira para curtir alguns passeios no local. Nos comentários, diversos seguidores deixaram mensagens carinhosas às jogadoras de futebol e aproveitaram para elogiar o desempenho de Marta no jogo contra a Espanha.

"Tá linda com a camisa canarinho", declarou uma internauta. "Carrie, fala para Marta que o Brasil ama ela e para as meninas jogarem com raça. Você não vai entender nada mas é isso", se divertiu outra. "Ela precisa de você! Obrigada pelo apoio", disse uma terceira.

A expulsão de Marta

Marta está prestes a pendurar as chuteiras após 22 anos na Seleção Brasileira. Com sua aposentadoria marcada para o final das Olimpíadas de 2024, a jogadora acabou sendo expulsa do campo na disputa desta quarta-feira, 31. Em uma das últimas partidas com a camisa verde e amarela, a atleta não conseguiu conter as lágrimas e caiu no choro.

Ao lado de suas colegas de equipe, Marta enfrentou a Espanha para tentar garantir uma vaga nas quartas de final dos Jogos Olímpicos. No entanto, a jogadora foi expulsa no final do primeiro tempo depois de uma entrada brusca que atingiu a cabeça de uma adversária. Após ganhar o cartão vermelho, ela não conseguiu conter as lágrimas e deixou o campo aos prantos; confira mais detalhes!