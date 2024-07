Web descobre namorada de Marta e internautas brincam: 'Mais uma loira'

Marta compartilha mensagem romântica no aniversário da parceira e internautas que não sabiam do relacionamento se surpreendem e comentam na web

Nesta segunda-feira, 15, a jogadora de futebol Marta Silva (38) — considerada a melhor futebolista do mundo por seis vezes, sendo cinco de forma consecutiva — usou suas redes sociais para fazer uma declaração para a namorada Carrie Lawrence, que completou 27 anos. A parceira de Marta também é jogadora de futebol e atua como zagueira do time Orlando Pride, mesmo clube da rainha do futebol. Ambas competem na National Women's Soccer League, a liga profissional de futebol feminino dos Estados Unidos.

Para comemorar a data especial, a craque brasileira escreveu uma mensagem carinhosa para a amada, que foi publicada nas redes com uma montagem recheada de fotos e vídeos de vários momentos das duas juntas. Na legenda do post, a declaração feita por Marta: "Feliz aniversário, Xinxinha! Sou muito grata por poder compartilhar minha vida com uma pessoa tão maravilhosa como você. Que não só hoje, mas todos os dias da sua vida sejam repletos de felicidade e conquistas. Te amo muito!"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por martavsilva10 (@martavsilva10)

A postagem pegou muitas pessoas que não acompanham o cenário do futebol feminino de surpresa. Na web, diversos internautas comentaram sobre a felicidade de ver a premiada jogadora feliz no relacionamento e, é claro, que a parceira da brasileira é muito bonita.

Os fãs de futebol no geral aproveitaram para brincar sobre uma coincidência recorrente na vida dos craques do esporte: o fato de que, na maioria das vezes, os jogadores da seleção têm namoradas loiras. No X (antigo Twitter), uma usuária comentou: "A CBF [Confederação Brasileira de Futebol] arrumou uma loira para Marta também, eu amei muito".

Caralho a cbf arrumou uma loira pra marta tbm, eu amei muito https://t.co/L53ytN71Iu — fernanda atlantico da silveira e souza (@atlantico05) July 15, 2024

Além de manter o sucesso nos campos há anos, Marta também passa por uma ótima fase na vida pessoal. O esporte foi responsável, também, por unir o casal: as jogadoras se conheceram no Orlando Pride e o relacionamento feliz com a norte-americana Carrie Lawrence completou dois anos esse ano.

Desde o término do noivado com a jogadora Toni Deion (34), o romance entre Carrie e Marta cresce, e, hoje, as duas moram juntas em uma mansão em Orlando. Mesmo quando a ex-noiva e a atual namorada estavam no mesmo time, Marta não se preocupava em esconder o amor pela parceira. Hoje, a jogadora sempre compartilha momentos felizes do casal em suas redes.