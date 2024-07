Luciana Gimenez exibe curvas impecáveis durante clima de verão na Grécia

Aproveitando o verão europeu, a apresentadora Luciana Gimenez colecionou elogios ao mostrar novas fotos apreciando o pôr do sol

A apresentadora Luciana Gimenez encantou os seguidores nesta quarta-feira, 31, ao compartilhar nas redes sociais novas fotos de sua viagem à Mykonos, na Grécia. Aproveitando o verão europeu, a famosa mostrou imagens belíssimas do pôr do sol.

Usando um biquíni na cor vermelha, Luciana posou de costas para a câmera enquanto apreciava uma praia local. Esbanjando beleza, a apresentadora do 'SuperPop', da RedeTV!, destacou suas curvas impecáveis no look de banho.

Na legenda da publicação, a artista selecionou um trecho da música 'Skyfall', da cantora Adele: "Let the sky fall… Today u are mine [Deixe o céu cair, hoje você é meu]", escreveu Luciana Gimenez. A artista rapidamente ganhou diversos elogios nos comentários devido à sua boa forma.

"Ela está com tudo nesse verão! Que fase!", declarou uma internauta. "Linda, maravilhosa demais", disse outra. "A sua beleza ofusca a beleza do pôr do sol!", derreteu-se um terceiro.

Recentemente, ainda na Grécia, Luciana chamou atenção ao posar com um biquíni de oncinha. Ela também esbanjou charme com um batom vermelho e óculos escuros, que complementaram o look do dia. "O verão está instalado em mim!", escreveu a famosa na legenda.

Luciana Gimenez homenageia o ex, Mick Jagger

Luciana Gimenez usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu ex, Mick Jagger. O vocalista da banda Rolling Stones completou 81 anos de vida no dia 26 de julho.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou um registro em que aparece sorridente com o músico. Ela também dividiu duas fotos em que os dois estão com o filho, Lucas Jagger, sendo a primeira no aniversário de 25 anos do rapaz e outra da formatura dele.

"Feliz aniversário, papai!! Hoje é seu dia!! Você é incrivelmente inteligente, doce, bom pai e um ótimo amigo!!!! Um ótimo dançarino (mova-se como o Jagger) Nós te amamos", escreveu a artista na legenda da publicação; confira detalhes!