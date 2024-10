Após fortes chuvas em São Paulo, a jornalista Mari Palma usou as redes sociais para relatar consequência em sua casa; entenda

Na manhã deste domingo,13, Mari Palma usou as redes sociais para fazer um desabafo. Após as fortes chuvas que ocorreram em São Paulo, a jornalista contou que está sem energia elétrica em sua casa há quase dois dias.

"No escuro há mais de 40 horas", escreveu Mari em seu perfil oficial no Instagram.

Nos comentários, os seguidores deram apoio à comunicadora. "Sinto muito. Que volte logo! Fica bem, forças", desejou uma internauta. "Fica bem e segura! Vai voltar logo!", disse outra. "Virou filme de romance, tudo com luz de velas", disse mais um, de forma descontraída.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por mari palma (@maripalma)

Mari Palma abre o jogo sobre encontro especial com Bruno Mars

Ao que tudo indica, Bruno Mars está livre, leve e solto no Brasil! Após revelar sua solteirice durante um show no país, o cantor se apresentou em um evento beneficente e chamou a atenção ao interagir com a jornalista brasileira Mari Palma. Em suas redes sociais, ela contou como foi seu encontro especial e revelou até que foi tirada para dançar pelo artista.

Em seu perfil no Instagram, Mari compartilhou uma foto em que aparece posando com Bruno. Na legenda, ela desejou feliz aniversário para o cantor e revelou detalhes do encontro: “Só pra desejar feliz aniversário pro meu novo amigo, Bruno Mars kkk. Sério gente, isso aconteceu e eu to até agora achando que é inteligência artificial”, iniciou.

“Percebam que eu tô travada na foto do tipo ‘o que eu tô fazendo aqui?’. Bruninho é muito carisma e tem um vlog desse dia incrível lá no meu YouTube; corram pra ver!”, disse a jornalista, que narrou seu encontro e como foi dançar com o cantor no vídeo sobre os bastidores do evento: "Ele estava meio cantando na hora em que cheguei”, disse.

“Ele me deu a mão e me virou, deu uma volta comigo como se estivesse dançando. Ele falou: 'Nice to meet you' ('Prazer em conhecê-la', em tradução livre), e falei: 'Nice to meet you'. A gente tirou a foto, e ele falou: 'Have fun' ['Divirta-se', em português]. Posso dizer que Bruno Mars já me tirou para dar uma volta de dança”, ela se divertiu ao narrar.

Por fim, Mari rasgou elogios para postura de Bruno nos bastidores do evento e falou sobre a aparência dele: "Ele é muito baixinho! Eu tenho 1,70 m e ele bateu aqui assim [no ombro] de mim. Mas muito simpático! Passada com a simpatia e a energia dele. Muito querido. Que pessoa incrível! Foi um minuto de muito carisma", ela exaltou o artista.