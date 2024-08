Luísa Sonza abre álbum de viagem ao Japão e recebe elogios: 'Sem make'

Luísa Sonza foi para o Japão 'turistar' depois de participar de um evento e compartilhou fotos em suas redes sociais neste sábado, 31

Neste sábado, 31, Luísa Sonza compartilhou fotos da sua viagem ao Japão. Nas imagens, tiradas na região de Shiodome, a artista aparece "turistando" e usando um óculos de grau. Nos comentários, seguidores elogiaram a espontaneidade das fotos.

"Tóquio", escreveu a cantora na legenda da publicação. Os fãs da cantora encheram os comentarios do carrossel de elogios: "Luísa real sem make, sem filtros, amo", declarou uma pessoa. "Você já é perfeita de maquiagem, agr de óculos e sem maquiagem, é perfeitamente maravilhosa!!", disse outra. "Ela de óculos é simplesmente incrível. Você está tão radiante", acrescentou mais uma.

Antes de desembarcar no Japão, Luísa marcou presença no Billboard K POWER 100, em Seul, na Coreia do Sul. O evento comemorou os quase 100 anos da música popular coreana, em especial o K-pop, que se tornou um fenômeno mundial e soma uma legião de fãs no Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Luísa Sonza confessa medo de julgamentos ao compartilhar fotos: “Não dá"

No começo do mês, Luísa Sonza abriu o coração e confessou seu medo de julgamentos ao compartilhar fotos em suas redes sociais. Embora esteja vivendo uma ótima fase pessoal, a cantora desabafou sobre os comentários maldosos que frequentemente recebe ao postar registros mais descontraídos em sua conta.

No feed de seu perfil no Instagram, Luísa compartilhou um álbum de fotos recentes, mostrando momentos em pontos turísticos, viagens e até renovando o bronzeado sem roupa. Embora tenha recebido muitos elogios pelas imagens, a artista revelou que, apesar da recepção positiva, hesita em compartilhar esses detalhes de sua vida.

Nos stories, Sonza apareceu para explicar o motivo: "A galera tá falando: 'Nossa, que legal quando a Luisa solta o dump e sua real personalidade'. Gente, eu só não posto mais porque eu tenho medo de assustar as pessoas. Não porque não é demais, é normal”, disse a artista, que relembrou alguns dos comentários maldosos em suas fotos. Confira o resto do desabafo!