Luísa Sonza confessa medo de julgamentos ao compartilhar fotos: “Não dá"

Luísa Sonza abre o coração e desabafa sobre comentários maldosos após publicar álbum de fotos ousadas em suas redes sociais

Na última quarta-feira, 7, Luísa Sonza abriu o coração e confessou seu medo de julgamentos ao compartilhar fotos em suas redes sociais. Embora esteja vivendo uma ótima fase pessoal, a cantora desabafou sobre os comentários maldosos que frequentemente recebe ao postar registros mais descontraídos em sua conta.

No feed de seu perfil no Instagram, Luísa compartilhou um álbum de fotos recentes, mostrando momentos em pontos turísticos, viagens e até renovando o bronzeado sem roupa. Embora tenha recebido muitos elogios pelas imagens, a artista revelou que, apesar da recepção positiva, hesita em compartilhar esses detalhes de sua vida.

Nos stories, Sonza apareceu para explicar o motivo: "A galera tá falando: 'Nossa, que legal quando a Luisa solta o dump e sua real personalidade'. Gente, eu só não posto mais porque eu tenho medo de assustar as pessoas. Não porque não é demais, é normal”, disse a artista, que relembrou alguns dos comentários maldosos em suas fotos.

“Só que quando eu também postava, em alguma época, foto normal minha, a galera [comentava]: 'Cara, não tá bem, tá estranho'", Luísa lamentou os julgamentos e fez questão de ressaltar que está vivendo uma ótima fase em sua vida pessoal, apesar da 'cara de brava': "Eu tô no melhor momento da minha vida, eu nunca tive tão feliz na minha vida, juro”, disse.

“ Às vezes a gente quer fazer uma cara de mal, quer fazer uma cara de tipo 'ãn', e aí as pessoas... cara, complicado, sabe? Não dá para postar foto de biquíni, foto na praia", ela completou o desabafo. Vale lembrar que Luísa tinha se afastado das redes sociais e passou um bom tempo sem acesso a sua conta depois de viver um drama.

"Fora das redes sociais tô descobrindo que se vive muito mais, tô muito mais tranquila e muito mais feliz! Sigo longe, mas sempre perto de vocês de alguma forma (isso só vale pra quem gosta de mim”, ela compartilhou a decisão logo após receber críticas por expor o fim de seu relacionamento com Chico Moedas no ‘Mais Você’ na Globo.

Chico Moedas fala sobre traição em namoro com Luisa Sonza:

Ex-namorado de Luisa Sonza, o influenciador Chico Veiga, mais conhecido na internet como Chico Moedas, rompeu o silêncio e falou publicamente sobre o término com a cantora, ocorrido em setembro de 2023. Na época, a artista anunciou no programa 'Mais Você', da TV Globo, que estava colocando um ponto final na relação após uma traição do então companheiro.

Em entrevista ao 'Cortes do Tropa Mainstreet', publicada nas redes sociais no domingo, 28, Chico comentou a respeito de seu antigo namoro com a famosa. Ao ser questionado se havia se entregado à Luísa durante o relacionamento, o amigo do streamer Casimiro Miguel prontamente respondeu que sim e admitiu ter errado com a cantora.