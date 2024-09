Luana Piovani tira onda ao abrir álbum de fotos em Noronha: ‘Ê lá em casa’

Ela pode! Luana Piovani surpreende ao compartilhar fotos de suas férias e se elogia com cliques na praia em Fernando de Noronha

Na última quarta-feira, 11, Luana Piovani decidiu tirar onda ao compartilhar um álbum de fotos de suas férias em Fernando de Noronha, em Pernambuco. Após curtir alguns dias no destino paradisíaco com os três filhos, a atriz e apresentadora publicou cliques de biquíni na praia e não poupou elogios a si mesma em suas redes sociais.

Através dos stories do Instagram, Piovani abriu o álbum de fotos de seus dias em Noronha. Nos cliques, a famosa aparece posando à beira-mar com um biquíni estampado de praia. Além de compartilhar fotos em close, fazendo carão, a apresentadora também postou imagens de longe, destacando sua boa forma e colocando o corpo pra jogo.

Na legenda, Luana ainda se elogiou e mostrou que está aproveitando sua melhor fase: "Ê lá em casa", ela brincou. Vale lembrar que além de curtir uma temporada de descanso, a apresentadora, que mora em Portugal, estava há pouco mais de dois meses longe dos gêmeos Liz e Bem, que viajaram ao Brasil para passar as férias com Pedro Scooby.

Além disso, Piovani também estava há cinco meses sem ver o primogênito, Dom, que se mudou para a casa do pai, no Rio de Janeiro. Durante a temporada em Noronha, Luana reencontrou as crianças e se emocionou com o momento especial: “Agora, estou indo encontrar os meus filhos e estou tão emocionada com isso que vai acontecer agora”, ela contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Luana Piovani revela problema de saúde:

Recentemente, a atriz Luana Piovani usou os stories do Instagram para contar que foi diagnosticada com desgaste no quadril após fazer uma ressonância magnética. Ela procurou ajuda médica devido a desconfortos que começaram no joelho e se espalharam para o quadril. Agora, a apresentadora vai precisar lidar com algumas restrições.

"Eu estou com desgaste no meu quadril. O que significa que eu não vou poder fazer mais o meu foguetinho. Eu imaginei que fosse algum problema, porque como é o mesmo movimento que você faz assim, e você dá aquela giradinha, eu comecei a sentir aqui. Aí, meu bem, nada como 48 anos, né? Apesar dessa estampa e desse espírito jovem maravilhoso". relatou.