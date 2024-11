Lore Improta posa ao lado de elefante durante viagem

Atualmente, Lore Improta está curtindo uma viagem para a Tailândia e encantou ao postar fotos em que aparece ao lado de um elefante

Em suas redes sociais, Lore Improta sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 16 milhões de seguidores.

Atualmente, a dançarina está em uma viagem a trabalho para a Tailândia, mas tem aproveitado para curtir alguns pontos turísticos do local.

Nesta sexta-feira, 29, a famosa visitou um santuário onde é possível tomar banho com os animais e publicou diversas fotos em sua conta no Instagram.

"Lore, você tem que sorrir. Eu:", brincou ela em uma foto em que aparece com uma expressão de medo ao lado de um elefante.

Nas outras imagens, a loira surgiu sorridente ao lado das amigas e até chegou pertinho do animal, mostrando que superou o medo. "Mais uma experiência única", disse.

Menu exótico

A dançarina Lore Improta viajou para a Tailândia com outras influencers e se deparou com iguarias locais como baratas, vermes e escorpiões no espeto. Surpresa, ela compartilhou imagens dos petiscos exóticos em suas redes sociais e falou se teria coragem de experimentar.

"Sua cara está bem apetitosa. Vai comer a barata? É proteína pura", disse uma colega da dançarina. E Lore respondeu: "Tem uma garrinha aqui, velho. Vou dar para alguém comer".

O momento também foi compartilhado no feed do Instagram. "2 reais ou experiências misteriosas na China Town? NÃO DÁ com esses espetinhos, pô! Mas o TukTuk é massa", escreveu ela na legenda da publicação.

E o momento virou assunto entre os internautas. "Não teria coragem de comer", disse uma. "Quem diria, tu segurando um espero de barata", brincou outro. "Duvido que você comeu", escreveu mais um.

Recentemente, Lore Improta resolveu se pronunciar após receber alguns comentários com críticas por fazer um desabafo sobre ficar longe de sua filha com Léo Santana, Liz, de três anos, por conta do trabalho.

