Lore Improta surpreende com menu exótico na Tailândia: 'Não teria coragem'

A dançarina Lore Improta viajou para a Tailândia com outras influencers e se deparou com iguarias locais como baratas, vermes e escorpiões no espeto

A dançarina Lore Improta viajou para a Tailândia com outras influencers e se deparou com iguarias locais como baratas, vermes e escorpiões no espeto. Surpresa, ela compartilhou imagens dos petiscos exóticos em suas redes sociais e falou se teria coragem de experimentar.

"Sua cara está bem apetitosa. Vai comer a barata? É proteína pura", disse uma colega da dançarina. E Lore respondeu: "Tem uma garrinha aqui, velho. Vou dar para alguém comer".

O momento também foi compartilhado no feed do Instagram. "2 reais ou experiências misteriosas na China Town? NÃO DÁ com esses espetinhos, pô! Mas o TukTuk é massa", escreveu ela na legenda da publicação.

E o momento virou assunto entre os internautas. "Não teria coragem de comer", disse uma. "Quem diria, tu segurando um espero de barata", brincou outro. "Duvido que você comeu", escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta rebate críticas por ficar longe da filha por conta do trabalho

Recentemente, Lore Improta resolveu se pronunciar após receber alguns comentários com críticas por fazer um desabafo sobre ficar longe de sua filha com Léo Santana, Liz, de três anos, por conta do trabalho.

"Eu tô vendo meu nome em alguns lugares da internet, vamos lá, vamos perguntar algumas coisas para vocês. Vocês trabalham apenas por dinheiro? Ou porque vocês amam trabalhar com aquilo que vocês trabalham? Eu estou no meu trabalho porque eu amo meu trabalho, pelo propósito que eu tenho na minha vida. Pelo que me preenche e me faz bem", iniciou seu pronunciamento.

Surpreendida, ela contou que recebe a maioria das críticas de mulheres e que respeita as que escolheram parar de trabalhar, mas que essa não é uma escolha sua. "Tem muitas mulheres falando que por eu ter uma estabilidade financeira, a qual eu conquistei com muito suor, com muita luta, com muita dança e amor pelo que eu faço, essas mulheres estão dizendo que eu estou em uma estabilidade financeira a qual eu não preciso mais trabalhar. Vocês não sabem onde eu quero chegar, quais são os meus sonhos, meus propósitos", declarou. Veja o desabafo completo!

Leia também: Lore Improta fala sobre ficar longe da filha por conta do trabalho: 'Sonhos'