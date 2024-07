Juliana Paes curte férias ao lado dos filhos: "Baterias recarregadas"

A atriz Juliana Paes encantou ao abrir o álbum de fotos de sua viagem de férias ao lado dos dois filhos, Pedro e Antônio

Juliana Paes usou as redes sociais nesta quarta-feira, 17, para abrir o álbum de fotos de sua viagem de férias. Ela está em Fortaleza, no Ceará, ao lado dos filhos, Pedro, de 13 anos, e Antônio, de 10, frutos de seu casamento com o empresário Carlos Eduardo.

No feed do Instagram, a atriz postou várias fotos em que aparece aproveitando o momento de descanso em cenários paradisíacos. Em um dos registros, ela aparece de chamego com os herdeiros na piscina durante o café da manhã.

"Baterias recarregadas… ohhhhhbrigada meu Deus! #ferias", escreveu a artista na legenda da publicação, recebendo elogios dos fãs. "Linda demais", disse uma seguidora. "Que delícia de viagem", escreveu outro. "Que perfeição", falou uma fã.

Além dos filhos, Juliana também está acompanhada de Sheron Menezes. Mais cedo, a atriz chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos em que aparece de maiô cavado na praia.

