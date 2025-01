José Loreto mostra cliques inéditos de viagem com a filha, Bella

Nas redes sociais, o ator José Loreto mostrou alguns registros de suas férias na Bahia ao lado de Bella, sua filha com a atriz Débora Nascimento

José Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos de sua viagem com a filha, Bella, de seis anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Débora Nascimento.

O ator viajou com a herdeira para à Bahia para curtir a virada do ano e também aproveitou vários momentos na companhia de amigos. Em seu perfil no Instagram, Loreto compartilhou fotos e vídeos se divertindo e celebrou o período de descanso.

"Véi, a viagem foi barril dobrado!!! Salvador eu te amo", escreveu o ator na legenda. A publicação recebeu diversos elogios. "Que delícia de rolê", disse um seguidor. "Isso é vida", falou outra. "Que lindeza a Bellinha, uma fofa", afirmou uma fã.

Vale lembrar que Loreto que o último trabalho de Loreto na TV foi na novela 'No Rancho Fundo', da TV Globo, que ele interpretou Marcelo Gouveia. O folhetim chegou ao fim em novembro do ano passado e na ocasião, ele recordou vários momento ao lado dos colegas de trabalho para se despedir de seu personagem. "Não tenho palavras para agradecer essa novela e os envolvidos!!! Fui feliz demais e assim continuarei graças aos aprendizados e momentos que vivi com vocês!", disse ele.

Confira:

José Loreto compartilha apresentação da filha

O ator José Loreto derreteu seus fãs ao compartilhar em suas redes sociais que acompanhou a filha Bella, de 6 anos, na apresentação de balé. Além do artista, os avós, Mariza Freixo e José Loreto Prestes, pais de José Loreto, também estiveram no local.

Na publicação, o ator escreveu: "Sua dança não mente o que seu coração sente. Te amo infinito, minha bailarina!". Os fãs do ator se derreteram no post e parabenizaram a pequena pela apresentação: "Que linda, impecável", escreveu uma, "Viva, viva Bella", comentou outro, "Parabéns!! Muito linda essa bailarina", se derreteu uma terceira. Confira as fotos!

