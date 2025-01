Jojo Todynho surge no hospital e explica motivo: 'Muito importante'

Em suas redes sociais, Jojo Todynho postou um vídeo em que aparece no hospital e contou o motivo para seus milhões de seguidores

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 9, a famosa publicou um vídeo em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece no hospital tomando soro. Felizmente, não é nada grave. Jojo tranquilizou os fãs e contou que precisa fazer reposição de vitaminas por ter feito uma cirurgia bariátrica em 2023.

"Boa tarde! Estou fazendo reposição... É muito importante, para você que é bariátrico, para você que quer fazer bariátrica, é importantíssimo e tem que fazer reposição vitamínica de tudo. Reposição hormonal porque agora vou deixar o meu cabelo crescer porque esse período do início da bariátrica você perde cabelo, por isso que cortei", começou ela.

O procedimento diminui a absorção de vitaminas, por isso a importância de fazer reposição. "Agora eu vou raspar novamente para ele [cabelo] crescer natural e eu ir tratando. Por isso que é bom fazer o pré e o pós [operatório] direitinho e, mais importante, ter um acompanhamento com médico, porque assim, gente... Recebo muita mensagem aqui de pessoas que só fizeram a bariátrica e não têm nenhum tipo de acompanhamento e não conseguem se desenvolver da forma que é necessária para ter um resultado adequado. Então, vamos fazer tudo bonitinho, aproveitar que ano passado as coisas não foram da forma que você queria, mas este ano será. Então, não negligencie a sua saúde, cuide de você, entre para a faculdade, sabe? Evolua em todos os aspectos que será bom para a sua vida", concluiu.

Nova cirurgia

Recentemente, Jojo Todynho trasnbordou alegria nas redes sociais ao dividir uma novidade com os seguidores. Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora revelou que irá se submeter a um novo procedimento, agora focado em transformar as pernas.

“Me despedindo das minhas pernas e peles que sobraram, agora vou ficar absurda. Já com a cirurgia marcada!”, celebrou a artista.

Vale lembrar que, após perder mais de 50 kg com uma bariátrica, Jojo Todynho passou por algumas cirurgias reparadoras. Em julho, realizou uma lipoescultura associada a uma abdominoplastia e, pouco depois, reduziu os seios e trocou as próteses de silicone. Além disso, ela está bem focada na rotina de treinos.

"Eu não fiz tudo de uma vez, porque é muito incômodo. Tem gente que sente dor. Eu não senti dor nenhuma, graças a Deus, é só incômodo mesmo. Eu tive que alugar aquelas camas de hospital, que sobe e desce porque tem que dormir assim [virada para cima], não posso virar de lado. Já estou na minha caminha, mas cheia de travesseiros", relatou Jojo após a abdominoplastia com lipoaspiração.

