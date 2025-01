João Guilherme mostra fotos de passeio de barco especial com Bruna Marquezine

O ator João Guilherme abriu um álbum de fotos de um passeio de barco realizado ao lado da namorada, Bruna Marquezine, em Alagoas

O ator João Guilherme está aproveitando bastante o início de 2025! O artista usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores novos registros de sua viagem em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, ao lado da namorada, a atriz Bruna Marquezine.

O casal está curtindo alguns dias de descanso no local paradisíaco junto com os amigos Sasha Meneghel e João Lucas, marido da modelo. No domingo, 5, João Guilherme abriu um álbum de fotos de um passeio de barco realizado pelo quarteto.

Além dos famosos, os cachorrinhos de estimação dos casais também aproveitaram o dia ensolarado no mar junto com eles. Em meio à sequência de cliques publicados pelo filho do cantor Leonardo, Bruna Marquezine aparece dando carinho a um dos pets.

"Magia em São Miguel Dos Milagres", escreveu João Guilherme na legenda da postagem. Vale lembrar que o ator e Bruna Marquezine assumiram publicamente o romance em julho do ano passado, quando foram flagrados aos beijos.

Discretos, os dois optaram por viver uma relação longe dos holofotes e costumam compartilhar poucos registros em casal. Recentemente, João Guilherme e Bruna Marquezine estiveram em Orlando, nos Estados Unidos, ao lado de familiares, onde passaram a celebração de Natal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

João Guilherme debate a importância do amor

João Guilherme não cansa de demonstrar todo o amor que sente pela namorada, a atriz Bruna Marquezine. O casal de pombinhos curtiu a noite de Natal em Orlando, nos Estados Unidos, em clima total de romance.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil para falar da série Amor da Minha Vida, do Disney+, João Guilherme debate a importância deste sentimento na vida pessoal e profissional. Para o artista, o amor é uma "força que vem de dentro"; confira o bate-papo completo!

Leia também: Bruna Marquezine surge com a família de João Guilherme em data especial