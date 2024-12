João Guilherme debate a importância do amor: ‘Entidade que nos guia’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator João Guilherme, namorado de Bruna Marquezine, debate a importância do amor na vida pessoal e profissional

João Guilherme (22) não cansa de demonstrar todo o amor que sente pela namorada, a atriz Bruna Marquezine (29). O casal de pombinhos curtiu a noite de Natal, em Orlando, nos Estados Unidos, em clima total de romance. Inclusive, a mãe do ator, a empresária Naira Ávila (42), compartilhou uma foto no Instagram em que eles aparecem trocando beijinhos. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil para falar da série Amor da Minha Vida, do Disney+, ele debate a importância deste sentimento na vida pessoal e profissional. “Entidade que nos guia”, reforça.

Para o artista, o amor é uma “força que vem de dentro”. “Vem diretamente do coração. Não tem muita explicação quando a gente começa a amar. É um dos sentimentos mais genuínos, mais fortes porque é o que faz a gente passar por cima de quaisquer obstáculos e querer continuar numa luta – que seja o amor pela nossa profissão, o amor pelos seus amigos ou pela sua namorada, pela sua esposa, que você daria a sua vida, que você sacrificaria muita coisa por isso, por fazer funcionar”, explica.

“É uma força maior. O amor é uma entidade, talvez, que nos guia, sabe? E eu vejo o quanto o amor é importante, o cuidado que tenho com as coisas que amo, o quanto luto e me dedico pelas coisas que amo. E acho que se todos nós amacemos um pouco mais uns aos outros, todas as possibilidades de dar certo, acho que o mundo iria muito mais para frente, movido pelo o amor, pela empatia. Então é essa entidade”, completa João Guilherme.

João Guilherme e Bruna Marquezine trocam beijos em noite de Natal - Foto: Reprodução/Instagram

'DOU MUITO VALOR'

João Guilherme abriu o coração ao falar sobre o relacionamento com Bruna Marquezine, em entrevista à revista GQ Brasil, divulgada no dia 11 de dezembro. O casal de atores assumiu o relacionamento em agosto deste ano e o filho do cantor Leonardo (61) garantiu que as diferenças só fortalecem a conexão de ambos.

"Eu e a Bruna temos muita coisa em comum, mas, ao mesmo tempo, somos muito diferentes, opostos complementares", declarou João ao veículo. "Um dos motivos de eu ser tão apaixonado por ela talvez seja a admiração. Dividimos um de nossos maiores amores: a atuação. As trocas são muito legais, dou muito valor", completou.

Ainda durante o bate-papo, o artista detalhou o lado romântico de sua personalidade. "Sempre fui uma pessoa romântica, sempre gostei de namorar. Só não sou afobado", explicou.

Na noite anterior, o influenciador digital e dançarino Juliano Floss (20) revelou aos seguidores uma mudança no amigo João Guilherme após ele iniciar o romance com Bruna. "O João vai fazer a sobremesa. Agora ele é cozinheiro, depois que entrou uma mulher na vida dele, que assim, deixou ele com os olhos brilhando, ele nunca mais foi o mesmo. Agora é um homão que cozinha", declarou o rapaz, em um vídeo publicado nos stories no Instagram.

Leia também:Mãe de João Guilherme mostra dia de passeio na Disney com Bruna Marquezine

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA NO CANAL DA CARAS BRASIL NO YOUTUBE: