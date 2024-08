Jade Picon posa de cropped durante passeio e exibe barriga tanquinho

Jade Picon está em Foz do Iguaçu, no Paraná, para gravar o seu novo filme e fez questão de exibir sua barriga tanquinho durante um passeio

Em suas redes sociais, Jade Picon sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 22 milhões de seguidores. Atualmente, a atriz está em Foz do Iguaçu, no Paraná, para gravar o seu novo filme Cinco Júlias, que tem estreia prevista para 2025.

Nesta quinta-feira, 15, a famosa teve a manhã livre e aproveitou para conhecer as Cataratas do Iguaçu, principal ponto turístico da região. Usando calça jeans, um cropped de manga longa na cor preta e um chapéu preto, Jade posou para fotos e deixou à mostra sua barriga tanquinho.

"Sempre grata aos lugares que o meu trabalho me proporciona conhecer. É lindo demais", escreveu ela sobre o local.

Cinco Júlias marca a estreia de Jade Picon nas telonas após ela fazer sucesso ao interpretar a Chiara de Travessia, novela exibida pela Rede Globo entre 2022 e 2023.

Momento especial

Jade Picon compartilhou com seguidores recentemente que está envolvida em um filme nacional, a adaptação do livro Cinco Júlias, de Matheus Souza, que também está por trás da produção. A atriz e influenciadora mostrou um pouco dos bastidores do filme e a sua reação quando foi chamada para participar do elenco como uma das protagonistas.

"Quando será que eu vou ter uma resposta falando: 'Oi, Jade! Você passou", refletiu a influenciadora quando ainda estava à espera de uma afirmativa da produção do filme. Já em outro corte do compilado, a artista vibra ao lado da amiga ao receber a resposta que tanto esperava.

Além de Jade, Ananda, Sanny, Ayomi Domenica e Valentina Danieltambém fazem parte do elenco principal, em que todas se chamam "Júlia". Para viver a protagonista, a atriz passou por uma mudança radical no visual, trocando os castanhos dos cabelos por um tom de loiro.

"Um pouco desse momento especial que estou vivendo! Muito feliz e ansiosa para vocês conhecerem a Júlia", escreveu Jade na legenda da publicação.