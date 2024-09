Isis Valverde arranca elogios ao abrir álbum de fotos em Paris

Em recente atualização nas redes sociais, Isis Valverde recebeu uma chuva de elogios dos internautas ao compartilhar registros de seus dias em Paris

Sendo uma das celebridades brasileiras presentes na Semana de Moda, em Paris, na França, Isis Valverde arrancou suspiros dos internautas nesta segunda-feira, 30, ao abrir álbum de fotos de momentos vividos durante a viagem.

"Já estava na hora", escreveu a atriz na legenda da publicação. Nas fotos, a artista aparece turistando na cidade, além de posar com um maiô branco enquanto relaxava em uma sauna. Em outros registros, a atriz surgiu com um roupão branco enquanto se preparava para mais um evento.

Nos comentários, os seguidores não economizaram nos elogios. "Beleza surreal", escreveu um internauta. "Mais um look para te deixar linda, perfeita e maravilhosa", declarou outro. "Amei as fotos", disse mais um.

Isis Valverde curte fim de semana com o noivo, o filho e enteados

Isis Valverde e Marcus Buaiz reuniram os filhos para curtirem o fim de semana no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o empresário compartilhou algumas fotos do momento de lazer na companhia da noiva, dos filhos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 10, além do enteado, Rael, de cinco.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, eles aparecem em restaurantes e também curtindo alguns passeios. As crianças também se divertem juntas, mostrando que todos estão se dando muito bem. Na legenda, Buaiz celebrou o período em família. "Esse final de semana foi 'Family in Rio'", escreveu ele, fazendo referência ao festival Rock in Rio.

O post encantou os internautas. "Que família linda!", disse uma seguidora. "Família linda e charmosa. Adoro ver os três meninos juntos, amizade para sempre", comentou outra. "Família linda! Casa cheia. Nada melhor no mundo", falou uma fã.

Vale lembrar que Rael é filho de Isis com André Resende. Já José Marcus e João Francisco são filhos do empresário com a cantora e ex-BBB Wanessa Camargo. Veja os registros!