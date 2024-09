Isis Valverde curte fim de semana com o noivo, o filho e enteados

A atriz Isis Valverde curtiu um momento de lazer ao lado do noivo, Marcus Buaiz, do filho, Rael, e dos enteados, José Marcus e João Francisco

Isis Valverde e Marcus Buaiz reuniram os filhos para curtirem o fim de semana no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o empresário compartilhou algumas fotos do momento de lazer na companhia da noiva, dos filhos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 10, além do enteado, Rael, de cinco.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, eles aparecem em restaurantes e também curtindo alguns passeios. As crianças também se divertem juntas, mostrando que todos estão se dando muito bem. Na legenda, Buaiz celebrou o período em família. "Esse final de semana foi 'Family in Rio'", escreveu ele, fazendo referência ao festival Rock in Rio.

O post encantou os internautas. "Que família linda!", disse uma seguidora. "Família linda e charmosa. Adoro ver os três meninos juntos, amizade para sempre", comentou outra. "Família linda! Casa cheia. Nada melhor no mundo", falou uma fã.

Recentemente, a atriz falou sobre a vontade de ter mais filhos. "Tem muita estreia. Tenho uma estreia no início do ano, então até o meio do ano ficaria com a barriga muito grande. A gente tem que esperar. Vamos aguardando, tudo a Deus pertence", disse ela.

Vale lembrar que Rael é filho de Isis com André Resende. Já José Marcus e João Francisco são filhos do empresário com a cantora e ex-BBB Wanessa Camargo.

Confira:

Isis Valverde revela desafio do filho após convivência com enteados

Isis Valverde revelou detalhes da convivência entre seu filho, Rael, e os enteados, João Marcus e João Francisco. Em suas redes sociais, a atriz explicou que seu herdeiro está enfrentando um desafio inspirado pelos novos amiguinhos.

Nos stories do Instagram, Isis explicou que foi buscar seu filho na escolinha de futebol. Na sequência, a artista compartilhou que decidiu matriculá-lo após ele ver os enteados jogando bem. Isso porque Rael se sentiu um pouco perdido em comparação com os meninos mais velhos e enfrentou dificuldades para acompanhar o ritmo. "Ele quer aprender porque ele fala assim: 'O José e o João jogam bola, mamãe'. Ele ainda não sabe jogar, então fica meio perdido", contou. Saiba mais!