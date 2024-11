Isabelle Nogueira curte viagem romântica pela Europa com Matteus Amaral: 'Sonho'

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral, ex-participantes do BBB 24, estão fazendo a primeira viagem internacional como casal

Isabelle Nogueirae Matteus Amaral, que começaram a namorar durante o confinamento do BBB 24, estão viajando pela primeira vez pela Europa.

Em suas redes sociais, a dançarina compartilhou as primeiras fotos de sua viagem romântica com o namorado por Madri, na Espanha, e celebrou a conquista dos dois. "A primeira vez que você foi Anjo (BBB) e a minha primeira vez no Monstro (BBB) nos trouxe à primeira vez, dos dois, na Europa", contou ela.

"Irônico e cômico, porém um sonho! E que alegria essa realização com você. Eu sempre quis conhecer esse lugar (e os outros que vamos já, já). E que história bacana teremos para contar. Estou amando Espanha", completou a ex-BBB.

Os fãs encheram a publicação de mensagens fofas para o casal. "Que seja a primeira de muitas que desfrutarão juntos e felizes", disse uma seguidora. "Seus lindos. Aproveitem cada segundo desse sonho juntos", falou outra. "Lindos demais. Curtam muito", comentou uma fã.

Confira:

Isabelle responde a questionamentos sobre suposta gravidez com Matteus Amaral

Recentemente, Isabelle Nogueira viveu uma situação inusitada ao ser questionada sobre seu suposto ‘neném’ com Matteus Amaral. Em suas redes sociais, a ex-participante do Big Brother Brasil 24 revelou que levou um susto ao ser parada por uma senhora, que perguntou onde estava seu bebê com o vice-campeão do reality show da Globo.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Isabelle revelou que estava indo realizar um exame, quando foi abordada por um grupo de admiradores. Entre os fãs, estava uma senhora, que perguntou sobre o bebê dela: "Uma senhora perguntou 'ué, cadê o bebê? Você não estava grávida?', apontando pra minha barriga", a Cunhã-Poranga contou. "Eu respondi 'o quê? Como assim, de onde saiu isso?", Isabelle revelou sua reação ao ser confrontada sobre a suposta gravidez. Saiba mais!

