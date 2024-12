Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso fazem ensaio de Natal com os 3 filhos

Giovanna Ewbank compartilha as fotos deslumbrantes do ensaio de Natal de sua família: ‘Que o amor seja o laço mais forte'

A apresentadora Giovanna Ewbank explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar o ensaio fotográfico de Natal de sua família. Ela e o marido, Bruno Gagliasso, reuniram os três filhos, Titi, Bless e Zyan, para fotos temáticas na mansão da família.

Nas fotos, a família apareceu com looks em cores natalinas e todos mostraram que possuem um lado fashionista, já que se destacaram com as roupas lindas e as poses impecáveis.

"Feliz Natal! Neste Natal, nossa família deseja a você tudo aquilo que realmente importa: Que o AMOR seja o laço mais forte que una as pessoas que você ama. Que a PAZ guie nossos passos e que a ESPERANÇA renasça todos os dias em nossas vidas. Nós amamos vocês e somos profundamente gratos por todo o carinho de sempre! Com todo nosso amor, Família Ewbank Gagliasso", disseram na legenda.

Giovanna Ewbank nega suposta gravidez

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank foi surpreendida neste sábado, 21, ao ser questionada por um internauta sobre uma nova gravidez. Durante uma interação com os seguidores, a esposa de Bruno Gagliasso ficou confusa ao se deparar com a pergunta e buscou entender a origem da dúvida.

"Ué, você está grávida? Ou não entendi nadinha (risos)", enviou um fã em uma caixinha de perguntas aberta por Giovanna. A atriz, por sua vez, não escondeu a surpresa com a questão, uma vez que o assunto sequer foi abordado por ela nos últimos tempos.

"Menina, mas que mensagem é essa? Que eu estou grávida, quem não entendeu nadinha fui eu. Aonde você viu isso e por que você está achando?", retrucou Giovanna Ewbank. "Estou não, não que eu saiba", brincou ela em seguida.

Momentos depois, a famosa retornou às redes sociais e revelou que tudo não passou de um mal-entendido. Isso porque, mais cedo, uma de suas amigas, que está grávida, havia publicado uma foto no Rancho da Montanha - sua casa de campo com Bruno Gagliasso.

Com isso, internautas acreditaram que a mulher do registro tratava-se de Giovanna. "Agora entendi (risos). Minha amiga postou foto grávida no Rancho da Montanha e o povo estava pensando que era eu", esclareceu a atriz, por fim.

