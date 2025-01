De férias no Japão, Eliana encanta ao posar de quimono ao lado da filha

Atualizando as redes sociais, Eliana expressou gratidão pela audiência do 'The Masked Singer Brasil' durante férias com a filha no Japão

Eliana escolheu o Japão como destino para curtir as férias ao lado da filha, Manuela, de sete anos. Nesta segunda-feira, 20, a comunicadora encantou os fãs ao atualizar as redes sociais com um registro vestindo o tradicional quimono japonês ao lado da pequena.

Na legenda da publicação, Eliana agradeceu pela boa audiência do The Masked Singer Brasil, na TV Globo. "De férias, mas com meu coração no Brasil. Passando para agradecer mais uma vez a audiência do nosso domingo. Muito obrigada pelo carinho em nome da minha família para a sua família. Uma semana abençoada pra todos nós. Em breve mando novidades daqui", escreveu a apresentadora do reality.

Nos comentários, choveram elogios dos internautas. "Que bonitinhas!", disse uma seguidora. "A Manu tá uma moça! Como cresce rápido.", ressaltou outra. "Lindas, obrigada você, @eliana, por deixar nossos domingos mais felizes", declarou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana reage após eliminação de Sandra Annenberg em reality show

A jornalista Sandra Annenberg foi a segunda famosa a ser eliminada da nova temporada do reality The Masked Singer Brasil (Globo). Após deixar a competição musical, a comunicadora recebeu um comentário de Eliana, apresentadora do programa.

"Nem eu acreditei! E você?", escreveu Sandra Annenberg, na legenda de um vídeo em que mostra detalhes de sua fantasia. "Obrigada, querida! Você brilhou muito", reagiu Eliana, deixando um comentário na publicação.

A temporada especial relembra personagens clássicos de tramas da Globo, como comemoração do aniversário da emissora. A jornalista vestida a fantasia de Carminha, inspirada pela icônica vilã da novela Avenida Brasil (Globo, 2012).

Também na web, a apresentadora do Globo Repórter agradeceu pela oportunidade e relembrou sua trajetória no programa. "Foi muito divertido! Uma experiência inesquecível e um desafio gigantesco! Não só pela novidade de 'cantar' (não sou lá muito afinada…) mas, principalmente, pela dificuldade em 'vestir' (literalmente) o personagem."

"Me dediquei, levei a sério embora estivesse o tempo todo me divertindo muito, rindo de mim mesma de me ver naquela situação e me perguntava: o que estou fazendo aqui? E aí me lembrava porque tinha aceitado o convite: porque queria me divertir e ter uma experiência única! Isso nunca mais vai acontecer na minha vida, aproveitei a oportunidade como nunca", completou.

Leia também:Eliana celebra estreia na Globo e agradece apoio da mãe