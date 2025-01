Eliana encanta ao posar com a filha caçula durante férias no Japão

Ao lado da filha caçula, a apresentadora Eliana compartilhou a primeira foto de suas férias em família no Japão: 'Bem frio'

A apresentadora Eliana está de férias! Após um fim de ano bastante agitado em sua carreira profissional, a comunicadora iniciou 2025 aproveitando alguns dias de descanso na companhia da família.

Na última segunda-feira, 13, Eliana usou as redes sociais para revelar aos seguidores o destino de sua viagem. Desta vez, a loira escolheu o Japão para passear tranquilamente e renovar as energias antes de retornar ao trabalho.

Em seu Instagram oficial, a apresentadora do 'The Masked Singer Brasil' compartilhou um registro encantador ao lado da filha caçula, Manuela, de 7 anos, fruto de seu casamento com o diretor de TV Adriano Ricco. Na foto publicada, as duas aparecem abraçadinhas e bem agasalhadas para se protegerem do frio.

"Agora, sim, começam as nossas férias. Está bem frio por aqui, mas o coração segue quentinho de felicidade por todas as coisas boas que estão acontecendo. Só tenho motivos para agradecer. Na medida do possível, vou dividindo alguns momentos desta linda viagem com vocês. Uma semana abençoada pra todos nós", escreveu Eliana na legenda.

A publicação rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas à apresentadora, além de desejarem uma ótima viagem. "Boas e merecidas férias, aproveita", disse uma seguidora. "Divirta-se! Que foto mais rica!", falou outra.

Vale lembrar que além da pequena Manuela, Eliana também é mãe de Arthur, de 13 anos, fruto da antiga união com o produtor musical João Marcelo Bôscoli, primogênito da cantora Elis Regina (1945-1982).

Eliana revela nostalgia ao apresentar o The Masked Singer

Eliana chegou com o pé direito na Globo! Atualmente, ela é uma das apresentadoras do Saia Justa no GNT e também já começou as gravações do reality The Masked Singer Brasil, nas tardes de domingo da emissora.

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, a comunicadora revela nostalgia ao comandar este novo projeto: "Lugar de memória afetiva". Com uma carreira marcada pela versatilidade, ela também é conhecida pelo seu trabalho como cantora, mas confessa que está entrando no reality na posição de apresentadora; confira o bate-papo completo!

