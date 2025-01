De férias, Mariano curte passeio de lancha com Jakelyne Oliveira

O cantor Mariano, da dupla com Munhoz, abriu o álbum de fotos de seu passeio de lancha ao lado da noiva, Jakelyne Oliveira, e amigos

Marianoe Jakelyne estão curtindo as férias em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e usaram as redes sociais nesta quinta-feira, 9, para compartilhar algumas imagens de um passeio de lancha que fizeram ao lado de alguns amigos.

Para o momento de lazer, o cantor, que faz dupla com Munhoz, aparece usando bermuda e camiseta. Depois ele surge de sunga durante um mergulho no mar. Mariano também posou sorridente ao lado da noiva. "Que dia meus amigos", escreveu ele na legenda.

Jakelyne também mostrou fotos do passeio. Além dos cliques com o amado, a modelo ostentou seu corpo sarado ao fazer poses de biquíni e também com suas amigas. "Memórias feitas no sol", disse a artista ao compartilhar as imagens no feed do Instagram.

Vale lembrar que Mariano e Jakelyne estão juntos desde o confinamento no reality show 'A Fazenda 12', da Record TV. O cantor pediu a modelo em casamento em novembro de 2023, durante uma viagem luxuosa às Maldivas.

Jakelyne revela se possui planos de aumentar a família com Mariano

A modelo Jakelyne Oliveira e o cantor Mariano estão se preparando para subir ao altar em breve! O casal, que iniciou o romance durante o confinamento de 'A Fazenda 12', da Record TV, estão noivos há cerca de um ano e não escondem a felicidade por vivenciarem a nova fase juntos.

Em entrevista ao portal 'Estrelando', Jakelyne abriu o coração e contou detalhes sobre o momento atual e a cerimônia, marcada para acontecer no primeiro trimestre de 2025. Além disso, a modelo mencionou o desejo do casal em ter filhos. "[...] Estamos construindo a nossa casa de veraneio. Segundo semestre, se Deus abençoar, a gente já quer aumentar a família. Então, nós estamos num momento de realização pessoal mesmo e de realizar sonhos na nossa vida pessoal", disse ela.

