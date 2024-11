Jakelyne revela se possui planos de aumentar a família com o noivo, Mariano

Vem bebê aí? Noiva do cantor Mariano, a modelo Jakelyne abriu o coração ao comentar sobre o desejo do casal de serem pais

A modelo Jakelyne Oliveira e o cantor Mariano estão se preparando para subir ao altar em breve! O casal, que iniciou o romance durante o confinamento de 'A Fazenda 12', da Record TV, estão noivos há cerca de um ano e não escondem a felicidade por vivenciarem a nova fase juntos.

Em entrevista ao portal 'Estrelando', Jakelyne abriu o coração e contou detalhes sobre o momento atual e a cerimônia, marcada para acontecer no primeiro trimestre de 2025. "Estou vivendo uma fase muito gostosa da minha vida, que é da organização do casamento. Eu acho que ser noiva é uma das coisas mais deliciosas da vida. Estou amando!", declarou ela.

Ao longo do bate-papo, a ex-participante de 'A Fazenda 12' ainda revelou que, em breve, os dois também terão a casa própria. Além disso, a modelo mencionou o desejo do casal em ter filhos.

"Estamos construindo a nossa casa de veraneio. Segundo semestre, se Deus abençoar, a gente já quer aumentar a família. Então, nós estamos num momento de realização pessoal mesmo e de realizar sonhos na nossa vida pessoal", disse Jakelyne Oliveira.

Vale lembrar que o cantor Mariano, da dupla com Munhoz, pediu a mão da amada em casamento em 2023, durante uma viagem luxuosa às Maldivas. "Eu disse SIIIIIM, para o amor da minha vida!", declarou Jakelyne ao revelar a surpresa preparada pelo companheiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariano (@mariano)

A história de amor de Jakelyne e Mariano

Jakelyne Oliveira e Mariano começaram a se envolver durante o confinamento em 'A Fazenda', em meados de 2020. Em entrevista ao Podcast da CARAS, Mariano contou que o fato deles dois terem morado alguns meses dentro do reality da Record TV facilitou bastante para eles construírem uma relação sólida e respeitosa.

"Quando a gente resolveu morar junto, esse lance da gente já ter morado dentro do reality e ter regras de boa convivência, facilitou muito", disse o cantor, que relembrou como foi o início do romance com a amada; confira mais detalhes!

Leia também: Mariano e Jakelyne Oliveira esbanjam beleza durante viagem: 'Perfeitos'