De férias, Lucy Alves compartilha vídeo de viagem: 'Surreal'

Após atuar em Renascer, novela da Rede Globo, Lucy Alves está curtindo o merecido descanso e compartilhou um vídeo de sua viagem

Após atuar como Lilith na novela Renascer, exibida pela Rede Globo, Lucy Alves está curtindo seu descanso merecido. A atriz escolheu a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, como seu destino de férias.

Nesta quarta-feira, 4, a famosa compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo da viagem. Lucy surgiu curtindo diversos passeios e arrasou com um biquíni vermelho na hora de aproveitar as paisagens paradisíacas do local.

"Escolhi a Chapada dos Veadeiros para desacelerar um pouco e me conectar comigo e a com a natureza. Aqui é surreal", escreveu ela na legenda da publicação.

Término

Recentemente, as atrizes Lucy Alves e Indira Nascimento anunciaram publicamente o fim do namoro após seis meses de relação. Agora, em entrevista ao site Gshow, a ex-participante da Dança dos Famosos abriu o coração e falou um pouco sobre o término do casal.

No texto divulgado por Lucy anunciando a separação, ela não poupou elogios à Indira e ressaltou que segue a admirando como grande mulher e artista que é. De acordo com a famosa, o comunicado foi direcionado em respeito às pessoas que as acompanhavam.

"A nossa vida pessoal realmente é a nossa vida pessoal, e eu achei que foi bonito o que a gente quis fazer para as pessoas que já conhecem a gente", declarou Lucy Alves. Em seguida, a artista reforçou o quanto uma segue torcendo pela outra.

"Mas estou feliz, tenho o maior respeito por Indira, que é uma mulher incrível. A gente segue se admirando, torcendo muito pela vida, pela carreira uma da outra, e é isso, a vida está caminhando para frente, estamos vivos e estamos bem", finalizou a atriz.

"O tempo que passei com Indira Nascimento foi muito importante e especial para mim. Aprendi e cresci muito nessa relação. Não somos mais um casal, mas sigo admirando e respeitando a artista e a mulher que ela é. Agradeço muito por todo carinho que sempre tiveram comigo e conosco", escreveu Lucy em seus stories no Instagram, quando anunciou a separação.