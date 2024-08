Lucy Alves fala sobre fim da relação com Indira Nascimento: 'Mulher incrível'

A atriz Lucy Alves comentou sobre o término de seu namoro de 6 meses com Indira Nascimento e não poupou elogios à ex-companheira

Recentemente, as atrizes Lucy Alves e Indira Nascimentoanunciaram publicamente o fim do namoro após 6 meses de relação. Agora, em entrevista ao site 'Gshow', a ex-participante da 'Dança dos Famosos' abriu o coração e falou um pouco sobre o término do casal.

No texto divulgado por Lucy anunciando a separação, ela não poupou elogios à Indira e ressaltou que segue a admirando como grande mulher e artista que é. De acordo com a famosa, o comunicado foi direcionado em respeito às pessoas que as acompanhavam.

"A nossa vida pessoal realmente é a nossa vida pessoal, e eu achei que foi bonito o que a gente quis fazer para as pessoas que já conhecem a gente", declarou Lucy Alves. Em seguida, a artista reforçou o quanto uma segue torcendo pela outra.

"Mas estou feliz, tenho o maior respeito por Indira, que é uma mulher incrível. A gente segue se admirando, torcendo muito pela vida, pela carreira uma da outra, e é isso, a vida está caminhando para frente, estamos vivos e estamos bem", finalizou a atriz.

O término de Lucy Alves e Indira Nascimento

Em maio, Indira Nascimento falou um pouco sobre o relacionamento com Lucy Alves. Apesar de nunca terem escondido o romance, a atriz revelou que o casal preferia manter o namoro de forma discreta.