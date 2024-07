De férias, Ana Furtado mostra último passeio com Boninho em Nova York

A apresentadora Ana Furtado mostrou as fotos do último passeio que fez com o marido, Boninho, e se despediu de Nova York

A apresentadora Ana Furtado usou as redes sociais nesta segunda-feira, 15, para mostrar seu último passeio em Nova York, nos Estados Unidos. Ela está curtindo as férias ao lado do marido, Boninho.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista e o diretor da TV Globo aparecem visitando a Catedral de São Patrício. "Último dia em New York. Pausa para agradecer. Por esses dias lindos, pela vida e, principalmente, pela nossa saúde!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os fãs encheram a postagem de elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Casal lindo", escreveu outra. "Uma sintonia entre vocês que é inexplicável!", afirmou uma fã. "Perfeitos", falou mais uma.

Recentemente, durante um passeio na Times Square, Ana foi surpreendida pelo marido. É que Boninho fez aparecer um vídeo dos dois se beijando no telão. "Olha a gente lá! Eu amei", comemorou a ex-apresentadora global ao ver registros românticos ao lado de seu companheiro, com quem está casada há 24 anos e tem uma filha, de 17 anos, Isabella.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Leia também:Filha de Ana Furtado e Boninho rouba a cena em passeio com os pais

Ana Furtado relembra foto antiga ao lado de Boninho e se declara

Recentemente, Ana Furtado relembrou o começo do relacionamento com Boninho. Em postagem em suas redes sociais, a apresentadora resgatou um clique antigo ao lado do marido e ainda se declarou a ele.

A apresentadora postou em seu perfil oficial do Instagram imagem em que aparece com o diretor em um parque aquático, durante uma viagem. Sem dizer o ano em que o clique foi tirado, a comunicadora se declarou para seu amado. "#TBT com meu amor de verão e da vida toda", escreveu ela na legenda da publicação. Confira a publicação!