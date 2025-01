Danielle Winits encanta ao posar com os filhos em viagem da família

A atriz Danielle Winits abriu um álbum de fotos de sua viagem especial em família ao lado dos dois filhos e do marido, André Gonçalves

Danielle Winits aproveitou bastante os primeiros dias de 2025! Ao lado da família, a atriz realizou uma viagem para os Lençóis Maranhenses e curtiu cada momento do passeio especial no local paradisíaco.

Na noite de quinta-feira, 9, Danielle usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros marcantes das férias. Apesar da viagem ter sido recente, a artista revelou que já sente saudades do lugar.

Nos cliques publicados pela famosa, ela aparece renovando o bronzeado em meio a areia usando um biquíni com estampa de oncinha. Danielle Winits também posou com os dois herdeiros, Noah, de 16 anos, fruto de sua antiga relação com o ator Cássio Reis, e Guy, de 13, também de uma união anterior com o ator Jonatas Faro.

Além de cliques inéditos dos filhos se divertindo na praia, a artista também compartilhou uma imagem romântica ao lado do marido, o ator André Gonçalves. "Saudades solares e isso foi ontem", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos admiradores deixaram mensagens carinhosas à Danielle Winits, desejando um ótimo ano para a atriz e toda sua família. "Vocês são todos lindos e de uma energia maravilhosa! Sejam felizes!", declarou uma seguidora. "Dani, que o seu ano seja tão lindo quanto você", disse outra. "Maravilhosa em um lugar maravilhoso", falou uma terceira.

Confira as fotos de Danielle Winits em família:

Danielle Winits posa com os dois filhos durante viagem - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danielle Winits Actor/Producer (@lawinits)

Danielle Winits choca com história de como descobriu uma traição

Recentemente, Danielle Winits chocou ao contar como descobriu a traição de um ex-namorado. Sem revelar nomes, ela disse que uma fã foi a responsável por entregar a traição e a atriz teve tempo de armar uma vingança.

Em participação no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT, Winits disse que estava no sul do Brasil para um espetáculo teatral. No final da peça, uma fã disse que precisava conversar com ela e marcou em um restaurante. Lá na mesa, a fã contou que o namorado da atriz tentou viver um affair com ela; confira detalhes!

