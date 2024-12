Danielle Winits chega aos 51 e abraça maturidade: 'Sou liberta dessa pressão'

Danielle Winits completa 51 anos nesta quinta-feira, 05; relembre entrevista da atriz à CARAS Brasil sobre maturidade

Um dos maiores nomes da atuação brasileira, Danielle Winits chega aos 51 anos nesta quinta-feira, 05. Relembre entrevista da artista à CARAS Brasil, onde ela confessa sobre maturidade e fala sobre pressão estética: "Sou liberta".

Nascida e criada na cidade do Rio de Janeiro, Danielle Winits é o nome artístico de Danielle Winitskowski de Azevedo. Desde criança, a atriz demonstrava interesse por trilhar o caminho das artes, onde já fez cursos de balé, artes e interpretação, tornando-se uma atriz de teatro, cinema e televisão. No teatro sempre preferiu musicais, onde se destacou como bailarina e cantora.

Para além da carreira de sucesso na arte, Danielle Winits também é considerada uma das mulheres mais bonitas do país. Em outubro, à CARASBrasil conversou com a atriz sobre maturidade e pressão estética.

Na época, Danielle brincou ao falar sobre idade e reforçou que não sente pressão estética diante do amadurecimento e essa pressão é mais uma imposição posta pela sociedade: “Cinquenta e um é uma ótima ideia, sem trocadilho (risos). Mas está sendo revigorante. Acho que esse lugar de falar sobre idade sempre foi muito mais uma preocupação dos outros, por mais que as pessoas achem e queiram colocar sobre nós, mulheres, um lugar de preocupação, de eterna vigilância".

"Não tenho essa pressão, é uma pressão alheia. Mas nunca me coloquei isso e hoje em dia, menos ainda. Se me coloquei, foi lá atrás, em virtude dos outros e não de mim mesma. Sou liberta dessa pressão e acho que é um aprendizado para todas as mulheres que vêm depois de mim, que já acompanharam a minha carreira. Não se prendam a estereótipos, a pressões alheias, sejam vocês mesmas, genuínas, dentro do que vocês acreditam. Acho que isso é o mais importante: não é o que os outros pensam sobre nós, é o que nós somos e o que nós entregamos”, finalizou a atriz Danielle Winits.

