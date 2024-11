Carla Perez exibe novas fotos de sua viagem com Xanddy: 'Turistando'

A dançarina Carla Perez compartilhou novos registros de sua viagem com o marido, o cantor Xanddy. O casal está na Tailândia

Carla Perez usou as redes sociais nesta quarta-feira, 6, para mostrar novas fotos de sua viagem romântica com Xanddy, com quem completou 23 anos de casada.

Para comemorar mais um ano de união, os dois decidiram realizar uma viagem e após curtirem alguns dias em Bali, na Indonésia, o casal viajou para Tailândia.

Em seu perfil no Instagram, Carla compartilhou fotos e vídeos dos passeios que realizou no novo destino, entre eles, um passeio de barco com Xanddy. "Turistando na #thailand", escreveu a artista na legenda da publicação.

Além dos passeios, Carla e Xanddy, que são pais de Camilly Victoria, de 22 anos, e Victor Alexandre, de 20, aproveitaram para experimentar a culinária local. No Instagram, a loira compartilhou um vídeo em que eles aparecem provando escorpião, minhoca e alguns insetos. O que mais chamou a atenção foi o escorpião e parece que a iguaria não é tão ruim como aparenta. "Interessante", disse o cantor. "Gostei, juro", confessou a dançarina.

Confira:

Carla Perez e Xanddy trocam declarações

O casamento de Carla Perez e Xanddy está completando 23 anos de existência. Muito apaixonados, os artistas trocaram declarações românticas na rede social e refletiram sobre estarem juntos há mais de duas décadas.

"Nosso SIM há 23 anos, foi o sim mais certo da nossa vida! E se fosse hoje, eu diria sim de novo, amanhã de novo e até a eternidade, SIM! Deus abençoou e se tornou a terceira dobra, com Ele sei que iremos celebrar muitos sim, sim, sim…", disse Carla.

Xanddy também fez um texto para a amada: "Amor, dessa vez eu só quero agradecer. Agradecer a Deus por me permitir conhecer você, agradecer a Ele pela nossa aliança, cumplicidade e caminhada cada vez mais sólida e madura. 25 de outubro de 1999, nossa história começou e aqui estamos nós...", falou o cantor. Veja a publicação completa!

