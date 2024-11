Carla Perez experimenta escorpião durante viagem: 'Gostei'

Carla Perez e Xanddy estão curtindo uma viagem para a Tailândia e aproveitaram para experimentar a culinária local, que inclui escorpião e insetos

Atualmente, Carla Perez e Xanddyestão curtindo uma viagem para a Tailândia em comemoração aos 23 anos de casamento.

O casal aproveitou o momento para experimentar a culinária local. Em sua conta no Instagram, a dançarina compartilhou um vídeo em que eles aparecem provando escorpião, minhoca e alguns insetos.

O que mais chamou a atenção foi o escorpião e parece que a iguaria não é tão ruim como aparenta. "Interessante", disse Xanddy. "Gostei, juro", completou Carla.

"Vocês teriam coragem de experimentar?", perguntou a famosa na legenda da publicação. "Oxe, estou fora", escreveu uma internauta. "Deus me defenda", comentou outra. "Nem pensar", garantiu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝗫𝗮𝗻𝗱𝗱𝘆 𝗛𝗮𝗿𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮 (@xanddy)

Amor

O casamento de Carla Perez e Xanddy completou 23 anos de existência. Muito apaixonados, os artistas trocaram declarações românticas na rede social e refletiram sobre estarem juntos há mais de duas décadas.

Como de costume, eles estão fazendo uma viagem especial para celebrarem a data e postaram um vídeo curtindo uma balança gigante em meio à natureza. O destino escolhido pelos baianos foi Bali, na Indonésia, e a imagem deles se curtindo foi usada para eles se homenagearem, falando do amor que construíram ao longo dos anos.

"Nosso sim há 23 anos, foi o sim mais certo da nossa vida! E se fosse hoje, eu diria sim de novo, amanhã de novo e até a eternidade, sim! Deus abençoou e se tornou a terceira dobra, com Ele sei que iremos celebrar muitos sim, sim, sim… Desde a primeira vez, foi diferente, senti que ali estava minha outra metade, o homem com quem eu dividiria o resto da minha vida e construiria uma família linda.

Nossos filhos são os presentes que Deus nos deu para selar de vez a nossa união. Sou apaixonada por você e amo cada pedaço do seu corpo, além de admirar o ser humano que você é. Te amo além do infinito! E vamos curtir o nosso dia 25", escreveu Carla Perez.

Xanddy também fez um texto para a amada: "Amor, dessa vez eu só quero agradecer. Agradecer a Deus por me permitir conhecer você, agradecer a Ele pela nossa aliança, cumplicidade e caminhada cada vez mais sólida e madura. 25 de outubro de 1999, nossa história começou e aqui estamos nós. Quero te agradecer meu amor, por você ser tão incrível, tão especial. Minha companheira de jornadas nessa vida. A caminhada é a dois, mas, nós somos um. Obrigado por me completar e deixar eu te completar, amor meu. Que o Senhor Jesus abençoe e guarde nossa união, que o nosso amor dure até a eternidade".

É bom lembrar que, da relação, Carla Perez e Xanddy tiveram dois filhos, Victor Alexandre e Camilly Victoria.

Leia também: Carla Perez mostra jantar romântico ao lado de Xanddy