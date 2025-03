Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank levam bronca em Paris. Saiba o motivo!

Bruno Gagliasso mostrou em suas redes sociais um momento em que ele e a esposa Giovanna Ewbank levaram bronca em um restaurante de Paris

Em suas redes sociais, Bruno Gagliasso sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 22 milhões de seguidores. Atualmente, o ator está curtindo uma viagem em Paris, na França, com a esposa Giovanna Ewbank.

O famoso publicou um carrossel de fotos e momentos especiais da viagem, e fez questão de mostrar um vídeo em que ele e a esposa levaram bronca de um garçom.

O casal estava com um amigo em um restaurante e os três estavam sentados lado a lado, porém isso não é considerado legal na França. O profissional explicou que eles não poderiam estar sentando dessa maneira, pois estariam ocupando mais de uma mesa.

Giovanna tentou argumentar que eles estavam apenas gravando um vídeo, mas o homem insistiu e a modelo se levantou para trocar de lugar. Nos comentários, os fãs comentaram sobre a situação. “Aqui na França, a gente não senta todos em fileirinha, você precisa ocupar uma só mesa”, disse uma internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Declaração

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores. Na quinta-feira, 13, a famosa fez questão de postar diversas fotos em que aparece ao lado do marido Bruno Gagliasso durante uma viagem romântica para Paris, na França.

Na legenda, a apresentadora se declarou ao amado e celebrou os 15 anos de casamento. "Meu amor, hoje completamos 15 anos de casamento! E, por coincidência, estamos passando esta semana (só nossa) em Paris! Que especial! Acredito que uma união de tanto tempo, nos dias de hoje, é para os fortes! Costumo dizer que amar é uma escolha diária. Você escolhe estar com a mesma pessoa todos os dias – nos momentos felizes, nos tristes e nos difíceis", começou ela.

Em seguida, Giovanna deu uma dica para ter relacionamentos duradouros. "Na verdade, quando entendi que, além de meu amor, você era o meu melhor amigo, que torcia por mim mais do que ninguém, e que eu não precisava esconder de você os meus segredos nem ter vergonha dos meus sonhos e desejos mais profundos… Quando percebi que o mundo não girava em torno do meu próprio umbigo e que torcer por você, pela sua felicidade, liberdade e conquistas era a chave do nosso relacionamento… Tudo se transformou! Claro que não foi absolutamente tudo um mar de rosas, mas foi aí que crescemos e que nossa relação ficou gigante. Foi aí que nós dois entendemos que, quando um sobe um degrau, o outro sobe junto; que, quando um conquista, o outro também conquista. A gente compreendeu que, quando um cresce e torce pelo outro, os dois crescem juntos! E isso é poderoso demais".

Por fim, a artista fez questão de se declarar. "Hoje temos um casamento que se cuida com amor e atenção. E é isso que celebro! Te amo, meu amor! Tenho muito orgulho de tudo o que construímos até aqui. Eu poderia dizer que não foi fácil, mas estaria mentindo, porque você é o cara mais legal que conheço… Um cara comprometido, que ama profundamente tudo o que faz, mas, principalmente, que ama estar comigo e com a nossa família. Que se ajusta, muda tudo e faz o que for preciso para a gente ficar junto! E isso é o mais apaixonante em você! Já estou ansiosa para viver os próximos 15 anos ao seu lado e espero que sejam tão divertidos, intensos e cheios de amor quanto esses foram! Te amo", finalizou.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são pais de Titi, de 11 anos, Bless, de nove, e Zyan, de quatro anos.

