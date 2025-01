Bruna Marquezine rouba a cena com boa forma e recebe elogio de João Guilherme

Uau! A atriz Bruna Marquezine arrancou suspiros dos seguidores ao exibir a boa forma em novo álbum de fotos nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 30, Bruna Marquezine agitou as redes sociais ao compartilhar um novo álbum de fotos de suas férias. Em seu perfil no Instagram, a atriz, que costuma manter a vida pessoal reservada, surgiu descontraída em uma acomodação próxima à Praia do Marceneiro, em Alagoas.

"Férias. Saudade danada desse paraíso", escreveu ela na legenda da publicação. Nos cliques, Bruna exibiu sua boa forma ao posar de biquíni, destacando o abdômen chapado e definido. E o namorado da atriz, João Guilherme, caprichou no elogio para a amada. "Coisa mais rica desse mundo", declarou.

Ainda nos comentários, os fãs ressaltaram a beleza da artista. "Você é tão linda", escreveu uma seguidora. "Uma deusa no paraíso", ressaltou outra. "A mulher mais bonita do mundo", destacou mais uma.

João Guilherme elogia Bruna Marquezine. Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine se emociona ao encontrar Drauzio Varella

A atriz Bruna Marquezine viveu um momento especial na noite do último dia 18, ao encontrar pessoalmente o médico Drauzio Varella. Provando que é gente como a gente, a artista, acostumada a ser tietada pelo público, acabou se emocionando ao conhecer o profissional da saúde.

O encontro entre Bruna e Drauzio Varella aconteceu nos bastidores da peça de teatro 'Visitando o Sr. Green', em São Paulo. Os registros da ocasião foram compartilhados nas redes sociais pelo dançarino Juliano Floss, que estava presente com a atriz e a namorada, a cantora Marina Sena, no evento.

Nos vídeos, é possível perceber a euforia de Bruna Marquezine ao descobrir que Varella estava se aproximando do local onde ela estava. A atriz ainda conversou um pouco com o médico e, claro, não perdeu a oportunidade de tirar uma foto para eternizar o momento.

"Todo famoso tem um famoso. Te amos, Drauzio", brincou Juliano Floss na legenda da publicação. O dançarino e ex-participante do quadro ‘Dança dos Famosos’, da Globo, também fez questão de registrar seu encontro com o médico: "Fiz a minha [foto] também que eu não sou bobo", declarou ele. Veja os registros!

