Fã! Bruna Marquezine se emociona ao encontrar Drauzio Varella

Gente como a gente! A atriz Bruna Marquezine tietou o médico Drauzio Varella ao encontrá-lo nos bastidores de um evento em São Paulo

A atriz Bruna Marquezine viveu um momento especial na noite do último sábado, 18, ao encontrar pessoalmente o médico Drauzio Varella. Provando que é gente como a gente, a artista, acostumada a ser tietada pelo público, acabou se emocionando ao conhecer o profissional da saúde.

O encontro entre Bruna e Drauzio Varella aconteceu nos bastidores da peça de teatro 'Visitando o Sr. Green', em São Paulo. Os registros da ocasião foram compartilhados nas redes sociais pelo dançarino Juliano Floss, que estava presente com a atriz e a namorada, a cantora Marina Sena, no evento.

Nos vídeos, é possível perceber a euforia de Bruna Marquezine ao descobrir que Varella estava se aproximando do local onde ela estava. A atriz ainda conversou um pouco com o médico e, claro, não perdeu a oportunidade de tirar uma foto para eternizar o momento.

"Todo famoso tem um famoso. Te amos, Drauzio", brincou Juliano Floss na legenda da publicação. O dançarino e ex-participante do quadro ‘Dança dos Famosos’, da Globo, também fez questão de registrar seu encontro com o médico: "Fiz a minha [foto] também que eu não sou bobo", declarou ele.

As férias de Bruna Marquezine e João Guilherme

Recentemente, o ator João Guilherme usou as redes sociais para compartilhar os registros especiais de suas férias em um hotel luxuoso em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. O artista aproveitou alguns dias de descanso ao lado da namorada, Bruna Marquezine, com quem assumiu o romance publicamente em junho do ano passado.

Em seu Instagram oficial, João abriu um álbum de fotos de um dos passeios realizados pelo casal no local paradisíaco. Nas imagens publicadas pelo filho do cantor Leonardo, é possível notar que os atores curtiram um dia ensolarado na praia, além de um jantar romântico para fechar a viagem com chave de ouro; confira detalhes!

