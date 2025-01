Bruna Marquezine e João Guilherme celebram aniversário de Pe Lu, tio do ator

Em novo registro nas redes sociais, Bruna Marquezine e João Guilherme posaram ao lado da família do ator para celebrar o aniversário de Pe Lu; confira

Bruna Marquezine e João Guilherme continuam esbanjando romance! Em um registro compartilhado por Pe Lu, tio do ator e ex-integrante da banda Restart, o casal foi fotografado junto à família de João durante a celebração do aniversário do músico.

Nos stories, Pe Lu reuniu momentos marcantes de janeiro, incluindo uma selfie em que aparecem João e Bruna ao fundo. Outros membros da família também participaram da celebração, e na mesa à frente deles era possível ver um bolo de aniversário.

Discretos, o casal de atores optou por viver uma relação longe dos holofotes e costumam compartilhar poucos registros do casal. Recentemente, estiveram em Orlando, nos Estados Unidos, ao lado de familiares, onde passaram a celebração de Natal.

Confira os registros:

Bruna Marquezine e João Guilherme em aniversário de Pe Lu. Foto: Reprodução/Instagram

Férias!

O ator João Guilherme usou as redes sociais no último dia 9 para compartilhar registros especiais de suas férias em um hotel luxuoso em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. O artista aproveitou alguns dias de descanso ao lado da namorada, Bruna Marquezine, com quem assumiu o romance publicamente em junho do ano passado.

Em seu Instagram oficial, João abriu um álbum de fotos de um dos passeios realizados pelo casal no local paradisíaco. Nas imagens publicadas pelo filho do cantor Leonardo, é possível notar que os atores curtiram um dia ensolarado na praia, além de um jantar romântico para fechar a viagem com chave de ouro.

"Grato", escreveu o artista na legenda. No início desta semana, João Guilherme dividiu com os seguidores um álbum de fotos de um passeio de barco do casal junto com os amigos Sasha Meneghel e João Lucas, marido da modelo.

Além dos famosos, os cachorrinhos de estimação do quarteto também aproveitaram o dia ensolarado no mar junto com eles. Em meio à sequência de cliques publicados, Bruna Marquezine aparece dando carinho a um dos pets.

