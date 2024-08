Bianca Andrade abre álbum de viagem em Capri, na Itália

Atualmente, Bianca Andrade está curtindo uma viagem pela Itália ao lado do filho Cris e tem compartilhado todos os momentos nas redes sociais

Atualmente, Bianca Andrade está curtindo uma viagem pela Itália e tem compartilhado todos os momentos nas redes sociais. Nesta terça-feira, 6, a digital influncer postou diversas fotos de seu dia em Capri.

Em algumas fotos, a empresária surge de biquíni diante das paisagens paradisíacas do local, em outras imagens Bianca aparece ao lado do filho Cris, de três anos, fruto do seu relacionamento com Fred.

Na legenda, Bianca colocou apenas emojis. Rapidamente, a publicação recebeu mais de 30 mil curtidas e milhares de comentários. "A última foto sem condições, só me veio o Fred na cabeça. Não tem como não olhar para o Cris e não lembrar do papai dele", escreveu uma internauta. "Como é tão bom ver o guduguinho crescendo", escreveu outra. "Ah, que fotos perfeitas, que lugar mágico. Tantos momentos lindos que você está vivendo com o Gudugo", escreveu uma terceira.

Homenagem

Em suas redes sociais, Bianca Andrade sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores e a digital influencer tem uma relação muito especial com a mãe Mônica. As duas resolveram fazer tatuagens iguais para eternizar esse amor.

Elas escreveram a frase "Isso chama-se família". Enquanto Bianca escolheu fazer a tatuagem no antebraço, Mônica escreveu a frase no pulso. Ao compartilhar a foto no Instagram, a famosa ainda aproveitou para se declarar para a mãe.

"Carta aberta a minha maior inspiração na vida. Mônica (mamy), se me perguntassem o que eu fiz para conseguir transformar a minha história nessa vida que sempre me prometi, provavelmente eu diria: nasci da minha mãe. Filosoficamente soa lindo escrever isso, eu sei, mas não é da boca para fora. Imagina se eu não tivesse você como referência dentro de casa, te vendo agir tão independente, tão autêntica, tão família, tão brava e tão amorosa. Você acha que eu seria essa Bianca que eu sou? Eu te respondo com clareza: não", escreveu ela.