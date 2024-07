Bianca Andrade faz tatuagem com a mãe e se declara para a matriarca

Bianca Andrade e a mãe Mônica fizeram tatuagens iguais e a influencer aproveitou para se declarar para a matriarca nas redes sociais

Em suas redes sociais, Bianca Andrade sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores e a digital influencer tem uma relação muito especial com a mãe Mônica. As duas resolveram fazer tatuagens iguais para eternizar esse amor.

Elas escreveram a frase "Isso chama-se família". Enquanto Bianca escolheu fazer a tatuagem no antebraço, Mônica escreveu a frase no pulso. Ao compartilhar a foto no Instagram, a famosa ainda aproveitou para se declarar para a mãe.

"Carta aberta a minha maior inspiração na vida. Mônica (mamy), se me perguntassem o que eu fiz para conseguir transformar a minha história nessa vida que sempre me prometi, provavelmente eu diria: nasci da minha mãe. Filosoficamente soa lindo escrever isso, eu sei, mas não é da boca para fora. Imagina se eu não tivesse você como referência dentro de casa, te vendo agir tão independente, tão autêntica, tão família, tão brava e tão amorosa. Você acha que eu seria essa Bianca que eu sou? Eu te respondo com clareza: não", começou ela.

Em seguida, Bianca comentou sobre algumas qualidades da mãe. "Se eu não tivesse uma mãe tão humana, ética, justa, que com seus erros e acertos sempre se propôs a ser a melhor mãe que poderia ser, eu seria essa mesma Bianca? Não. Eu não seria. E se eu tivesse uma mãe que não fosse minha amiga, que não me ajudasse a me arrumar para dar o meu primeiro beijo, que não me acolhesse quando contei do meu primeiro beijo em uma menina, que não me acompanhasse nas madrugadas da favela quando eu era dançarina e que não segurasse minha mão enquanto amamentava meu filho, eu seria a mesma Bianca? Mais uma vez, é óbvio que eu não seria".

Para finalizar, Bianca Andrade agradeceu a mãe por tudo. "Então, dona Mônica, é muito fácil ser essa filha sonhadora, justa e empática. Eu tive o privilégio de nascer de você. Desafiador é viver as consequências de uma vida corajosa, mas aí eu tenho você para me dar a mão e sempre dizer: se quiser a gente muda tudo e vai ser feliz da vida vendendo nosso coco na praia. Aí tudo fica mais leve de novo. É óbvio que eu seria a Boca Rosa se sou a filha da Mônica que tem uma tatuagem com sua famosa frase: Isso é o poder. E eu concordo, você é o poder que mora em mim e com a nossa empresa levaremos esse seu poder para milhões de mulheres acreditarem que elas são o poder também. Obrigada por nunca ter me deixado esquecer disso, tá? Essa carta é apenas uma forma de te agradecer por salvar a nossa história. Com amor, da sua sócia e maior admiradora nesse mundo, sua Amoreco", concluiu.

Novo visual

"Eu gosto de ter a coragem de viver uma vida real, com suas dores e delícias, com desafios que tiram a gente da zona de conforto e nos fazem aprender a viver. Uma semana corajosa para você", escreveu ela na legenda. Mas o que chamou mesmo a atenção dos internautas foi a foto em que Bianca surgiu com um novo visual. A famosa apostou nos cabelos mais claros, o famoso morena iluminada, e recebeu inúmeros elogios.